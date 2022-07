El Hotel de los Famosos: Martín Salwe y Alex Caniggia son los finalistas

En la jornada, Alex Caniggia compitió por el lugar en la final con Lissa Vera y Walter Queijeiro.

"No daba más. La verdad me encantó. Pensé que no iba a dar pelea Walter, pero dio mucha pelea, casi me come, pero bueno Walter, fui mejor y te re cabió", dijo el hijo del exfutbolista.

Por su parte, Walter señaló: "Yo me tenía mucha fe desde el comienzo para los juegos. El nudo de la H con Locho y el cruce con Locho me sacó quizás antes de tiempo, pero estaba bien. Valoré mucho el programa cuando estuve fuera, era realmente el programa donde quería estar, y donde estaba esperando una oportunidad".

De esta manera, la definición por los diez millones de pesos la protagonizarán Alex Caniggia y Martín Salwe.

RATINGS

En una jornada clave, el reality El Hotel de los Famosos promedió 9.9 puntos por la pantalla de El Trece, contra los 14.1 puntos del concurso La Voz Argentina, por Telefé, que fue lo más elegido durante el Prime Time del miércoles.

Además, la novela extranjera de Telefé Fugitiva hizo 10.9 puntos y Los Ocho Escalones del Millón, por El Trece, registró 10 puntos.

Entre los noticieros, Telefé Noticias llegó a 9.6 puntos y Telenoche 6.3.

Bendita, por Canal 9, fue el magazine más visto de la jornada, con un promedio de 4 puntos, y LAM, por América, registró 2.7.