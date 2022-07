María Becerra defendió a Tini de las críticas de Leo García

Al ser consultada por los periodistas sobre el hecho, la cantante dijo: "Si no tenés talento, si no tenés disciplina eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria, buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada a su trabajo como nadie. El éxito que ella tiene lo tiene completamente merecido", sostuvo Becerra al ser consultada sobre el tema en una conferencia de prensa en Santiago del Estero.

Leo contra Tini.png El Twitter de Leo García contra Tini Stoessel.

Y agregó: "La gran mayoría de nosotros, somos muy dedicados, la mayoría componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial, no te voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho".

María becerra destacó la importancia que están teniendo los jóvenes artistas en los adolescentes, no solo de Argentina sino de todo el mundo. "Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan", puntualizó, para luego apuntar que "nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes, y teniendo la edad que tenemos cargamos con esa responsabilidad".

7L5U7KYIQVAHJOHX52OWLJTOEU.jpg María Becerra defendió a su compañera de los dichos de Leo García.

"Andamos trabajando 24 por 7, componemos las canciones y creo que la rompemos, llevamos el nombre del país en alto, trabajando y si a él (por Leo García) le molesta que habla de despecho (la música) que no la escuche", indicó.

"Estoy súper honrada de formar parte esta generación tan bonita que siento que está logrando cosas muy lindas a nivel musical, a nivel unión y a nivel persona. Siento que estoy en un momento de mi carrera súper bonito, mucho trabajo, andamos de gira por todos lados, así es la vida del artista, yo chocha, viviendo de lo que amo, así que feliz", expresó.

María Becerra a los besos

La cantante saludo a sus fans cuando llegó a Santiago del Estero, donde brindará un show a las 20.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un video que se hizo viral en Twitter por la manera "cariñosa" de los saludos de Becerra.

La artista de Quilmes estaba en la calle tomándose fotos con sus fans y firmando autógrafos, hasta que escuchó un pedido fuera de lo habitual.

Una de sus admiradoras se hacía selfies con ella y en un momento, la santiagueña le hizo un pedido: "Dame un beso, por favor". "¿Qué?" respondió Becerra.

Un beso, un pico, por favor" insistió la joven admiradora de María Becerra. "Bueno" contestó la cantante y cumplió el pedido, tras haberle preguntado la edad a la fan.