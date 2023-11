El incómodo momento que Luciano Castro vivió en la TV de Paraguay

La situación comenzó cuando la presentadora Dallys Ferreira, quien trabajó y vivió por varios años en la Argentina, le dio la bienvenida al artista que estaba con su colega Pablo Rago para promocionar la obra El divorcio, de Nelson Valente, que ya se presentó en la calle Corrientes e hizo una exitosa temporada en Mar del Plata.

Luego de saludar a Dallys con un beso en cada mejilla, Luciano quiso saludar a Dora Ceria, otra de las conductoras del ciclo. Fue entonces que ella se alejó y con su dedo índice le tocó el brazo y dijo muy emocionada: “¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!”. A continuación, le dio el doble beso.

Mientras que el actor argentino estaba molesto por la situación, el presentador Jorge Riveros tomó la palabra y se dirigió directamente al actor.

“Perdón, Luciano, por todo esto”, le dijo. Mientras que la producción siguió con el chiste y puso de fondo “Careless Whisper”, la canción de George Michael que habitualmente se utiliza para connotar un escenario de sensualidad.

Cuando Dallys le preguntó si estaba acostumbrado a ese tipo de halagos, Luciano contestó: “Lamentablemente sí”. “¿Por qué? ¿No te gusta?”, le consultó la conductora.

“No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo hacés vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos”, respondió el actor.

Ferreira aseguró: “Me gusta que traigas este tema acá, porque…”. Pero Castro no la dejó terminar y afirmó: “Porque la igualdad (entre el hombre y la mujer) no existe. No la vendamos como humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa...”.

Luciano-Castro.mp4 El incómodo momento que vivió Luciano Castro invitado al programa "La mañana de Unicanal", en la TV de Paraguay.

Mientras Dallys quiso tomar la palabra, Luciano la volvió a interrumpir: “Vos conocés porque estuviste mucho en la Argentina. A mí no me molesta porque yo me sienta ‘prostituido’ por eso, sino que me molesta la desigualdad”.

“Ah, me encanta”, concluyó Ferreira y lo invitó a sentarse en el living para iniciar la entrevista.

Lourdes Sánchez, furiosa con Flor Vigna: "Me dolieron mucho sus mentiras"

Lourdes Sánchez contó que su "permitido" es Luciano Castro y la respuesta de Flor Vigna, actual pareja del actor, no se hizo esperar. No sólo le dijo a Lourdes que tenía mala vibra, sino que también aseguró que conoce varios affaires que la bailarina tuvo durante los últimos años.

Este comentario sobre las supuestas infidelidades le cayeron muy mal y la bailarina decidió responderle en un móvil de Intrusos: "Estaba en mi casa mirando el programa y me sentí mal, no me gustó cómo me dejó como mujer, tengo una familia, tengo a mi marido que estaba mirando toda esa situación y no estuvo bueno para nada, no lo podía creer".

"En caliente se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero me tranquilizaron. Con Pablo (Prada, productor del programa) estamos hace doce años juntos. Mi nene tiene 7 años, no quiero que lo jodan en el colegio, los nenes son muy crueles, nunca viví una situación así, tan fuerte y tan íntima, es una mentira total y habla más de ella que de mí", opinó Lourdes.

"Nos quiere vender un papel que no es, todo el tiempo quiere imponer el papel de santa y acá pisó el palito, mostró la hilacha... Yo jamás le mandé un mensaje a Luciano. Al Chato no le gustó nada lo que pasó", agregó, muy conmovida hasta las lágrimas porque no se esperaba los agravios por parte de su compañera.

"Yo vengo a disfrutar y pasarla bien. Yo sé lo que soy como mujer, por ahí molesta que estemos hace tantos años juntos y que seamos felices", concluyó Lourdes Sánchez.