El increíble ataque a Schwarzenegger mientras se sacaba una selfie

Inmediatamente, sus guardaespaldas inmovilizaron al agresor y se lo llevaron del lugar. Varias grabaciones del tenso momento se viralizaron rápidamente en las redes sociales. El propio Arnold recurrió a su cuenta oficial de Twitter para hablar sobre el tema.

VIDEO:

La increíble agresión a Arnold Schwarzenegger

"Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Creí que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat", comentó con humor.

"Muchos me preguntan, pero no voy a presentar cargos contra el hombre. Espero que esto haya sido un llamado de atención y que él pueda enderezar su vida. Sigo adelante y prefiero enfocarme en los miles de grandes atletas que conocí en Arnolds Sports", concluyó.