El lado desconocido de la actriz Alma Gandini, la hija de Laura Ubfal

f768x1-163330_163457_146.jpg

“Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Estoy muy orgullosa”, señaló Ubfal en LAM (América TV).

Por su parte, Alma señaló que la periodista de espectáculos “fue la mejor madre que le podría haber tocado” y agregó: “Fuiste y sos una madre increíble, bancándome siempre en todas, más allá de que laburabas 24 horas. Adoro los momentos que pasamos juntas”.

GXFGGBQVMVDTDI4RQXXJQ5D6MY.jpg

A lo largo de su carrera, Alma ha sido parte de grandes producciones locales como El encargado, la serie éxito de Star+ protagonizada por Guillermo Francella, “Graduados”, “La Pelu”, “100 días para enamorarse”, “El Marginal” donde tuvo unas reconocidas participaciones.

FlPqQjWWYAA7ZiO.jpg

Este año, la joven de 28 años interpreta a Pamela, una vedette que se presenta en el Brisco, el show que dirige Horacio Hills (Juan Gil Navarro) en la serie Argentina, tierra de amor y venganza 2 (ATAV 2).

WhatsApp Image 2023-04-19 at 7.10.29 PM.jpeg

“Muy feliz de ser parte de este proyecto hermoso, gracias por la oportunidad. "Jugando a ser una vedette en los 80", dijo Gandini en Instagram al compartir fotos del look de su personaje en ATAV 2.

alma_vedette.webp

ATAV 2: de qué se trata la segunda temporada de la novela

Ana Pérez Moretti (Justina Bustos) es la nieta de la Polaca y Aldo Moretti. La joven es oriunda de Mar del Plata y madre soltera. A raíz de la enfermedad de su hijo decide aceptar una oferta de trabajo en el teatro de revista de la calle Corrientes y se muda a Buenos Aires.

Ana es reclutada por Ricardo (Darío Barassi) y Horacio Hills (Juan Gil Navarro), lo que ella no sabe es que Horacio es sobrino de Samuel Trauman (Fernán Mirás), quien le hizo la vida imposible a su abuela en el pasado.