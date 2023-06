El mal momento de Jujuy Jiménez: "Estoy en shock, rota, partida al medio"

Por un lado, vio las noticias sobre los problemas que hay en su provincia, que atraviesa un conflicto social, pero además se enteró que su novio, Bautista Bello, la engañó con otra mujer en un boliche de Río de Janeiro, en Brasil, donde casualmente se encontraba un grupo de argentinas que lo reconocieron.

UULIK4EUYFEG5GFTU7KTDNYYQY.jpg Sofía “Jujuy” Jiménez y Bautista Bello.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, dijo la modelo en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde rompió en llanto por el inesperado engaño del polista.

“Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, continuó.

“Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona, visitando amigos. Terminé un proyecto buenísimo, no puedo decir nada por contrato, ya se enterarán más adelante. Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones ahora... pero bueno, todo pasa. Eso simplemente, quería aparecer por acá, tengo mi celular explotado, el whatsapp que me explota. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que mandan amor, a mi familia y amigos”, cerró la modelo, sin ocultar su tristeza por el fin de la relación.