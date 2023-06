Rusherking mostró su nuevo tatuaje y habló sobre Mar Lucas, su novia

A través de su cuenta de Instagram, Rusher compartió la imagen en blanco y negro, donde se puede apreciar el reciente tattoo, acompañado por un emoji de corazón con vendas blancas, dejando en evidencia, como si fuera un corazón roto sanando.

rusherking-1593086.jpg El nuevo tatuaje de Rusherking.

En la última canción del artista oriundo de Santiago del Estero se puede leer: ‘'Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribir, debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío Anoche salí y tomé para olvidar y te escribí, pero no vas a contestar Me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más, Me pregunto: ¿Dónde estás? y si piensas regresar...''.

Embed

Rusherking habló por primera vez de su nueva novia

En los últimos meses, Rusherking se vio envuelto en diversos romances, tras su ruptura con la China Suárez. Sin embargo, el cantante recientemente estuvo en España y se lo vio muy cerca de la influencer y modelo Mar Lucas, de 20 años y muy reconocida en su país.

d52fhdh4gneb7ettrvrfgmgpvijpg.jpg Rusherking subió la primera foto junto a Mar Lucas. visi

En su estadía, el joven de 23 años estuvo rodeado de amigos, disfrutando de fiestas y compartió por primera vez una imagen junto a su nueva conquista, a quién sus fanáticos le encontraron un gran parecido a la China.

Revista Paparazzi le consultó a Rusherking sobre su nuevo romance. "¿Cómo estás con Mar, Rusher?", le consultó el cronista a uno de los cantantes de música urbana del momento. "Yo re bien. Un saludo", se sinceró Rusherking.