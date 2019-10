La ceremonia, que comenzó a las 15 hs y se pudo seguir online, fue en el Salón de los Pasos Perdidos se entregaron seis placas, una para cada integrante de Maiden. La iniciativa estuvo a cargo de un grupo de periodistas y seguidores de la banda, quienes tras elevar la propuesta contaron con el apoyo de la diputada nacional Victoria Donda.

Iron Maiden Diputados

El acto metalero contó con la presencia de miembros de la banda como así también de músicos, productores de la escena heavy local y de medios especializados.

No es el primer reconocimiento parlamentario que recibe la banda en la Argentina. En 2011, la Legislatura porteña los declaró "huéspedes de honor".

Este es el link ver el video del reconocimiento a Iron Maiden:

Seguí el reconocimiento a Iron Maiden en Congreso

Iron Maiden, fue fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, tocará este sábado en el Estadio Vélez Sársfield en el marco de su gira Legacy of the beast, recibirá la distinción de honor por su visita a la Argentina, según una resolución de la Cámara de Diputados de la Nación.

"¡Estamos emocionados de volver a Buenos Aires y compartir el Legacy Of TheBeast Tour con todos nuestros amigos allí! Estamos inmensamente orgullosos de este show y hemos tenido excelentes reacciones de parte de los muchos fanáticos que vinieron a vernos a Europa a principios de este año. La producción se basa en nuestro juego para celulares, THE LEGACY OF THE BEAST, que básicamente lleva varias encarnaciones de Eddie a muchos Maiden Worlds diferentes. Esto nos inspiró a armar un espectáculo teatral para llevar a nuestros fanáticos a través de diferentes mundos y experiencias con canciones apropiadas", comentó el cantante.

El grupo británico vino por primera vez a la Argentina en 1992, y desde entonces incluyó al país en cada una de sus giras mundiales, regresando varias veces más en la década de los noventa y luego del año 2000.