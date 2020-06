El motivo hot por el que More Rial tiene un arito en la lengua

A fin de no dejar nada librado al azar la hija más picante de Jorge Rial reconoció que luego de amamantar a Francesco, el hijo en común con su ex Facundo Ambrosioni, decidió volver a operarse. "Me las había hecho y después de quedar embarazada con la leche se complicó. Me las volví a hacer en diciembre", confesó. Pero el tema no quedó ahí, More quiso subir aún más el tono y se explayó en relación a sus fantasías eróticas y sus preferencias acerca del sexo oral. "¿Este arito? Es para lo que creés, dar placer, Yes", reveló señalando el piercing de su lengua.

Una pausa sirvió para otra confesión: Morena reconoció que le gustaría postularse como panelista de LAM. Ni corto ni perezoso, el conductor del mañanero de El Trece la desafió pidiéndole fecha para incorporarse. La oferta, sin embargo, se dilató con más comentarios sobre sus placeres sexuales. A More, como vemos, la cuarentena la tiene muy hot.

ADEMÁS:

Renace el furor por #FaceApp y el nuevo desafío es verse en el sexo opuesto