Gran Hermano: dura pelea entre Luz y Sandra

La participante jujeña quiso brindarle apoyo a la pescadera durante la actividad, pero la platense no lo entendió así y lo tomó mal. La joven, de 21 años, aseguró que actuó con buena fe -al igual que a otros compañeros- pero que, lamentablemente, Sandra “ya no la banca más en la casa” por más cercanía que ella tenga con "el Tridente".

image.png

De regreso a las habitaciones, Luz Tito le recriminó a Sandra Priore su reacción “Te lo tomaste para el o…, no te puedo dirigir la palabra porque todo te lo tomás mal” expresó.

“¡A mí no me estaba pasando nada! No era cara de sufrimiento” aclaró la jugadora platense a la jujeña, pero las cosas fueron subiendo de tono y todo terminó a los gritos.

Sandra Priore ya no quería escuchar a Luz Tito y recorrió la casa buscando lograr un acuerdo "No tengo ganas de hablar. Vos me gritaste a mí" le repitió una y otra vez la pescadera a la morocha.

"Te la agarrás conmigo. Tenés algo personal y te hacés la santa. Seguro me clavaste la espontánea, sos una falsa" denunció la jujeña delante de todos sus compañeros, sin saber que no recibió esos votos.

Embed

"A Euge también le grité que aguante y no se lo tomó mal, incluso nos abrazamos. Era para alentar. Sandra es la que se toma todo mal de mí " dijo la morocha en una charla con Lucía Patrone y Santiago Algorta.

Por su parte, Sandra Priore blanqueó que tiene entre ceja y ceja a Luz Tito, y aclaró que si no lo dijo antes fue por su cercanía con el uruguayo.

“Siempre mantuve distancia por la relación con Tato (...) Desde el primer día hay algo que no me pasa con ella . Creo que está bien preguntarse por qué siempre llega a los versus” les explicó la pescadora platense a Lourdes Ciccarone y Katia Fenocchio.

image.png

“Yo creo que ella tiene un problema personal conmigo, primero porque me acerqué a Santiago, y me doy cuenta recién ahora (...) No le voy a chupar el cul.. y las tetas a esta pendeja que no sé quién se cree que es ” expresó enfáticamente Sandra sobre la jujeña, y sentenció de forma terminante “Luz se tiene que ir”.