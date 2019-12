"Hola Papá Noel, acá te espero con flequillo"’, escribió la actriz de Departamento de soltero (la obra que protagonizará junto a su pareja en Mar del Plata en esta temporada de verano) en su cuenta personal de Instagram.

ADEMÁS:

La imagen -en la que se ve a Laurita en primer plano y con el flequillo para los costados- recibió una lluvia de likes y cientos de comentarios de sus seguidores (¡Que son 4 millones!) admirando su belleza y felicitándola por su iniciativa. Laurita también fue noticia hace poco por su contacto con Fede Bal y los aparentes celos de su novio, Nicolás Cabré.

Recientemente, de hecho, la bailarina contó que estuvieron en comunicación luego de que falleciera Santiago Bal; ella le escribió para darle el pésame. Sin embargo, parece ser que quien no quiere ni ver al hijo de Carmen Barbieri es Nicolás Cabré, quien tomó una contundente decisión para evitar el cruce.Por su parte, Laurita no tuvo ningún reparo y se cruzó con su ex. Eso sí, la bailarina formó parte de la foto oficial de la temporada teatral, sentada al lado de Luciano Castro y bastante alejada de Fede. Se ve que Nico no es de llevarse bien con los ex de sus mujeres.