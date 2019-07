"Hace un año y 2 meses que Caniggia no tiene diálogo con Mariana", dijo. Según las declaraciones del letrado, el Pájaro está indigando por las afirmaciones que hicieron sobre su vida y no piensa dejar impune el hecho. "No es un tema sencillo el que se habló, metieron en el medio el tema de las adicciones. Claudio tiene un físico privilegiado, toda su vida se cuidó, jugó un partido de fútbol la semana pasada casi como un profesional y nada más alejado a un problema de adicciones. Claudio no es adicto, eso es lo que tiene que quedar en claro. Acá lo que pasó es que aprovecharon una situación y aparecieron algunos interpretes que seguramente están buscando otras cosas en detrimento de Claudio", contó.

Ese mensaje es directo para Gonzalo Nannis, el hermano de Mariana, quien hace también habló de las drogas: "Pasaron muchas cosas cuando él vivía conmigo cuando jugaba en Boca y pasaban cosas que a mí no me gustaban. Cositas blancas que no me gustaban, me levantaba y era un desastre el baño y el cuarto. Y un día me cansé. Un día iba a pasar cualquier cosa e iban a echarme la culpa a mí. Se lo dije que lo hablé con la mujer. Se fue a Europa y no volvió más. Me dejó embargos, estuve inhibido cinco años por una tarjeta de crédito de él", dijo.

El abogado del Pájaro es la voz del ex futbolista ya que por ahora no piensa responder a su mujer aunque Burlando aclaró que está dolido. "Está enojado, indignado con todo lo que se dice. Con el hermano de Mariana, está indignado con ella. Claudio no tiene diálogo con ella desde hace un 1 y 8 meses. El me dio la orden de aclarar esta situación, sobre todo porque quiere explicar que con una persona que hace un año y ocho meses no tiene contacto, jamás puede hablar de lo que él hace o deja de hacer", dijo, y agregó: "Claudio nunca quiso aparecer en los medios, porque odia que se debata en TV este escándalo. Nosotros vamos a tomar medidas para prevenir cualquier tipo de situación".

La guerra de la familia Caniggia se desató después de que una mujer fuera señalada como la tercera en discordia, pero ahora se disparó para lugares impensados y con serias consecuencias.