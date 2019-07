Titanic: Leonardo DiCaprio dejó entrever que Jack cabía en la famosa madera

Hace tres años, la actriz Kate Winslet no dudó y aseguró: "Creo que podría haber cabido". Y esta vez, mientras promocionaba Había una vez…en Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood, 2019), Leonardo DiCaprio se refirió a aquél momento. "Sin comentarios", dijo ante los micrófonos de MTV. Pero su cara lo decía todo: ¡su personaje se podría haber salvado!

DICAPRIO POLÉMICA TITANIC

En esa misma entrevista, su compañera Margot Robbie no pudo evitar opinar al respecto: "Oh. Dios. Lo pensé. Recuerdo poner los ojos en blanco cuando era una niña". A dos décadas de su estreno, aunque haya sido un error de la producción (y todos lo sepamos), el romance y la tragedia a bordo del transatlántico sigue sirviendo para elaborar teorías y bromas virales.

