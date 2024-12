El papá de L-Gante cargó contra Mauro Icardi: "Es un traidor devenido en guampudo"

"Uno lo mira como papá y se siente dolido cuando tiran ese barro. Esas expresiones denigran a la persona. Yo le digo a él que es un traidor devenido en guampudo. Son cosas que duelen", declaró en diálogo con Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live. Luego, continuó: "Son cosas que duelen y cosas que hacen los chicos. Hasta ahora lo tomé como una persona más a Icardi, es propio de la edad...".

Miguel Ángel también recordó cuando Icardi comenzó a salir con Wanda Nara mientras ella estaba casada con su amigo, Maxi López. "A mí me duele lo que (Mauro Icardi) le dijo a Elián porque ya es grandecito. Está mostrando el lado de no haber agarrado el libro nunca y tirar abajo todo lo que hicieron los padres. La mamá y el papá no lo han criado para que salga a decir estas chiquilinadas", consideró.

"Está dolido por algo que él ha hecho y se reía... Ahora está dolido. Las vueltas de la vida....", arremetió. "Ahora no es tan grave porque entre Elián y Mauro no se conocían, lo otro era peor porque se conocían (Icardi y Maxi López)", aclaró para luego continuar: "En la vida hay que portarse bien porque en la vida se paga todo. Lo único que te llevás de acá es haber tenido una familia, no te llevás nada material".

Wanda Nara L-Gante.jpg Wanda Nara y L-Gante están actualmente en pareja.

En otro trama de la entrevista, el padre del artista disparó: "Consejos a Icardi no le voy a dar, pero que piense antes de decir las cosas. Primero se piensa y después de habla. Hay que pensar para evitar los quilombos". Y cerró: "Hay que saber salir de las situaciones y hablar como corresponde. Creo que lo de Icardi son pendejadas. Que cierren la boca y vivan tranquilos. Elián se dedica a trabajar, está a full con su música y tratando de no opinar mucho sobre los temas de su nueva pareja".