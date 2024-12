Wanda Nara pasó la Navidad sin sus hijos

image.png

Horas antes de la llegada de la Nochebuena junto a Nora Colosimo -su madre-, Zaira -su hermana-, Andrés -su padre- y a Elián Valenzuela -su novio-, Wanda Nara publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Les quiero desear muy feliz Navidad a cada uno de ustedes, para los que están hoy solos o en familia recuerden que el regalo mas lindo es seguir en esta vida por mas dura que a veces se ponga" comenzó su posteo la mediática, que luego comenzó a hacer hincapié en la ausencia de sus hijas en la mesa navideña "Brindo por los que hoy trabajan, por los que están internados, por los que esté año no están, por los que no tienen donde ir y por los que pasaran en familia. Brindo por mi y por mis hijos que hoy no estarán conmigo pero que como mamá me ocupé de llevar a la casa de sus papás para que pasen una navidad hermosa" .

Para finalizar, Wanda Nara enfatizó es sus sentimientos ante la ausencia de Francesca e Isabella, sus hijas con Mauro Icardi, "La navidad es eso, compartir amor. Mi primera Navidad sin hijos en mi mesa es duro, pero estoy feliz por ellos. Gracias por el amor y los mensajes. Wanda”.

Wanda Nara aprovechó la oportunidad para subir historias con diferentes imágenes de lo que fue su celebración navideña. En las fotos se la puede ver en distintas situaciones románticas junto a Elián Valenzuela, brindando con sus padres y su hermana y compartiendo un mismo modelo de reloj con Nora y Zaira, junto con el texto "Nos amo. Amores de mi vida".