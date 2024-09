El papelón de Virginia de Gran Hermano en la alfombra azul de los Martín Fierro 2024

La actriz se convirtió este lunes en una de las invitadas a los Premios Martín Fierro 2024 y protagonizó un papelón en la alfombra azul, antes de ingresar a la ceremonia.

La China Ansa la estaba entrevistando cuando inesperadamente estornudó y se le escapó un poco de pis. Se mojó su vestido rojo y no dudó en abandonar el móvil de Telefe.

Al poco tiempo, la exparticipante de Gran Hermano volvió con un vestido color negro, riéndose de lo ocurrido y tomándoselo con mucho humor.

“A mí no me engañás, tenías puesto otro vestido”, le dijo Sol Pérez y Virginia respondió: “Ay sí, por qué te diste cuenta. Bueno, tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Con la China me reí, estornudé y se me escapó un chorrito. Le pasa a todas las mujeres”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Anamapapers__/status/1833288888778965299&partner=&hide_thread=false que le pasó a Virginia? JAJAJK#MartinFierro pic.twitter.com/xUfSIBMhWT — Anama Papers (@Anamapapers__) September 9, 2024

Martín Fierro 2024: ¿qué pasó con Martín Ku?

El exprotagonista de Gran Hermano, más conocido como El Chino, se encontró con un terrible disgusto durante el evento. Llegó al Hilton, lugar donde se realiza la ceremonia, y se enteró de que no tenía lugar en la mesa donde estaba asignado.

Su novia Marisol, quien fue un rol importante durante su estadía en la casa más famosa del país, publicó un descargo en sus redes sociales quejándose de lo sucedido: “#GranVergüenza”, escribió en su primer posteo.

“Igual, que nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada y no ponen en la mesa al jugador(azo) que la sacó y se llevó a Artu. Organización by Nerea”, expresó haciendo referencia a la ausencia de Juliana ‘Furia’ Scaglione.