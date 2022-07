El periodista Emiliano Pinsón reveló que padece Parkinson

El disparador fue la pregunta de por qué había dejado de trabajar con María O’Donell en la mañana temprano, programa que se emite en la misma radio donde está Andy Kusnetzoff.

“Me hice un estudio del sueño y me dio mal. Me hice otro estudio más porque me sentía raro físicamente. Cuando fui al Fleni en febrero del año pasado me diagnostican Parkinson y ahí entendí todo”, reveló el periodista.

Según relató tenía problemas para dormir bien y lo asoció al estrés, pero los médicos le dijeron "'Tenés Parkinson', de una manera media cruda", y asegura que eso "fue un shock".

“Tengo el tipo de Parkinson que tiene el Indio Solari, el rígido”, detalló. Aunque se trata de una enfermedad que lo aquejará de por vida, que "aparece porque sí", Emiliano decidió enfrentarla y agradeció el apoyo que recibió de parte de sus colegas y empleadores. “Me dan más trabajo que antes”, reconoció a pesar de que en un primer momento lo golpeó emocionalmente.

“La médica me dijo que ya no iba a ser el de antes, que iba a estar cerca, pero que no iba a ser el mismo, y la verdad es que eso me golpeó. Lo primero que hice fue llamar a mis viejos. Mi mamá pensó que me moría mañana”, recordó Pinsón.

Ante la pregunta sobre qué complicaciones diarias le trae la enfermedad, el periodista dijo que "con este tipo de Parkinson tenés movimientos robóticos, yo tengo uno leve, estoy medicado y es de por vida, crónico. Te jode para ir al baño, para comer, para abrir una puerta, se mete por todos lados. Pero bueno, era quedarte llorando y viendo pasar el tiempo o no. Salís a pelear porque lo voy a tener todo el tiempo hasta que encuentren una cura".

"Yo me siento bien, si bien me sensibilicé mucho y lloré bastante. Hay muchas cosas del deseo, no sólo sexual, que perdés hasta que te vas equilibrando, sea por lo emocional o por los medicamentos, o por todo", añadió sensibilizado.

Si bien no ocultó su emoción, Pinsón mantuvo la calma y contó su caso de manera llana sin tecnicismos. "Si me ven lagrimear es de contento, de ir para adelante. Yo me voy a retirar cuando me dé cuenta que no puedo más, yo hoy hablo bien, comento partidos, hago cosas. Sí me pasa que capaz que tengo dolores en el cuello cuando me voy a dormir, dolores que no tenía nunca, pero después estoy bien".