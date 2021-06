El polémico comentario de Cris Morena hacia Jey Mammon

474556_20210604121332.jpg

La mujer de 64 años dejó anonadado al conductor con su respuesta cuando Jey le preguntó a quién elegiría como conductor de un eventual relanzamiento de Jugate Conmigo. “Lo elegiría a Santiago del Moro… O a vos, si bajás un poco (de peso)”.

Embed "Cris Morena":

Por su comentario hacia Jey Mammon en #LosMammones pic.twitter.com/7V2y214EZN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2021

En ese momento, Mammon afirmó de manera seria: “Siempre tan esteta Cris, me encanta. ¿O no?”. Para darle humor al desafortunado comentario, Gabriel Schultz remató: “O sea que yo no tengo chances…”. Y Jey remató: “En el mundo de Cris no tenés chaces, Gaby”.

Ahí fue cuando Cris comprendió que había cometido un error y se retractó: “No, mentira. Fue un chiste”.

Embed

De igual manera, el comentario de la actriz y empresaria rápidamente se viralizó en las redes sociales y la productora se transformó en Trending Topic en Twitter a raíz de las fuertes críticas que recibió.