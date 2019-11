El Pollo Álvarez y Tefi Russo tuvieron su boda de ensueño

Organizada por Claudia Villafañe y con numerosos invitados cuya lista incluyó a varias celebridades (Paula Chaves y Pedro Alfonso, Fede Hoppe y Maca Rinaldi, Nico Occhiato, Martín Baclini Mariana Brey, Luli Fernández, con su marido Cristián Cúneo Libarona, Matías Alé, Darío Lopilato, Pitty, la numeróloga, Nequi Galotti y los compañeros de Álvarez de "Nosotros a la mañana", los novios se declararon su amor y hasta intercambiaron algunos datos respecto de los inicios de la relación.

“Cuando lo conocí no tenía ganas de casarme, ni de ponerme de novia. Tengo una hija de casi 10 años, quería transitar un tiempo sola. Pero él desde el día uno me dijo que nos íbamos casar", reveló Tefi sincera.

Claro que las palabras de la novia quedaron en un segundo plano. Y es que su belleza fue tema de conversación de la noche. Un elegante vestido blanco largo, al cuerpo y con la espalda descubierta, realzó su figura y encanto.

Por su lado, lejos de la imagen desfachatada que lo caracteriza, el Pollo vistió un smoking negro con camisa blanca. El periodista se mostró subyugado con su compañera.

"En ella encontré una tremenda mujer. Yo amo la familia, amo todo el concepto de familia, y la veo con su hija y me enamora. Ella es todo lo que está bien", cerró conmovido, antes del baile.

Sueños utópicos

Susana Roccasalvo le dijo a ‘El Pollo’ Álvarez, que salía desde un móvil para ‘Implacables’ -El Nueve- desde su fiesta de casamiento: ‘Soñé con este momento de verte casado’.

‘Gracias, Su, sabés que te quiero mucho pero se ve que tenés sueños muy utópicos porque este día no lo esperaba nadie, la verdad’, reconoció el conductor.

A su vez, Tefi Russo, intervino: ‘Me sorprende que cada vez que me hablan de él en el pasado, me dicen: ‘Menos mal que te conoció a vos, ¡no sabés lo que era!’ y yo digo, no sé con quién me estoy casando pero bueno, yo conozco la nueva versión’.