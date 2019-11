"Este año fue particular -arrancó Araceli-, mamá falleció en septiembre, fue muy doloroso para mi porque fue la inspiración para todo lo que hice. Mi casa fue un matriarcado total. Me tomé el año para acomodar mi vida y reconstruirme y empecé a trabajar en mi línea de labiales, trajes de baño, anteojos... la película es un proyecto que tenemos para estrenar en marzo del año que viene".

"Con ese quiebre empecé a pensar en todas las cosas que quiero modificar", agregó Ara casi entrando en tema. Susana le dio pie y ella lo tomó: "en la primera etapa (tras la separación) no le di importancia eso, sí, a equilibrarme emocionalmente como persona y cuidar a mis hijos, construirlos. Y después sentí que este año decidí terminar con esa etapa. Me separé en 2002".

¿Araceli es accionista de la empresa de su ex?

"Los hombres tienden a esconder un poco", tiró Susana. "En este momento tengo que confiar en que la ley me asista", contestó González. "Siempre te sentís en desventaja... la gente dice 'no sabemos qué reclama'".

Susana empática, dijo "a mi la ley no me asistió para nada, mi marido no me pasó ni para una mamadera. ¿Vos sentís que Adrián te debe algo?, ¿Qué reclamas?". Y allí Ara vuelve a la misma idea: "no es reclamar, es pedir lo que me corresponde. Yo activé el silencio, por una cuestión de respeto a mi vida,a mis hijos... pero uno confía mucho en el buen obrar de la gente, para mi era muy importante que a mi pareja le vaya bien. En los 20 años de Pol-Ka lo dijo Repetto (que ella le prestó dinero para fundar Polka a Suar). Es parte de una relación. Hoy soy accionista de Pol-ka pero no cobro", dijo Ara. Susana dejó en claro que "en el caso de que se venda"... dando a entender que allí cobraría, pero Ara la cortó diciendo "si no me muero antes".

"Ahora los chicos están grandes y le expliqué que había un derecho que yo tenía que defender. Y ellos estuvieron de acuerdo", contó Araceli.

Susana le preguntó por la existencia de un acuerdo que hubiera zanjado este tema y Araceli señaló dando entender que lo hubo, pero que "nunca sabía qué estaba firmando".

"Ahora el tema está en el Juzgado de Familia y depende absolutamente del juzgado. Esto lo inicié hace dos años, no es de ahora", dijo Araceli.

"Somos mujeres que nos hemos tenido que comprar todo, desde el primer auto a todo", dijo la diva. Y Araceli contó que ese mismo consejo le dio a Flopy Torrente, su hija, cuando le dijo que "el primer auto te lo vas a comprar vos con tu sueldo".

"Bueno, como vos estás pasando un momento difícil te voy a hacer un regalo", dijo Susana y le regaló una semana en Cancún, México, "en un hotel para adultos, donde no hay niños correteando".

Cerrando la etapa "reclamo al ex" Araceli concluyó diciendo "Esto es algo paralelo a mi vida, mi vida sigue con sus proyectos. Mi vida es todo lo que hago lo que construyo, pasa por ahí", dijo la actriz.

Quedará por ver qué curso judicial sigue su reclamo y ver si aquel documento que firmó oportunamente invalida su demanda o no.