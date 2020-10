El porqué del llanto de Floppy Tesouro

Pero no todo es color de rosas y la ex gran hermano se vio obligada a aclarar los tantos luego de recibir una lluvia de críticas tras bajarse de una obra. La participante había sido convocada por Rodrigo Noya para protagonizar la obra "La brújula de los sueños" y tan solo dos días antes decidió bajarse de la misma por haber sufrido un pico de estrés.

"Belén Di Giorgio se subió a estrenar porque tuvimos un tema con la protagonista, Floppy Tesouro. Se bajó dos días antes del estreno. Cosas que suceden. El trato de hablarme una hora antes del estreno. Yo le expresé lo que me pasaba. No podía tomarle en agradecimiento su mensaje. Estoy muy dolido. Es una persona que no me interesa volver a trabajar ni cruzarme", fueron las palabras expresadas por Noya luego de la baja de la participante del Cantando 2020.

Floppy Tesouro aprovechó la pista y salió al cruce de quienes la criticaron. "Yo soy muy avasallante con mi trabajo, quise hacer todo y hay veces que hacer todo no se puede", explicó. Y añadió: "Con la salud no se jode gente, porque para mi el trabajo y la salud son bendición, entonces las cosas como son".

También agradeció a quienes la apoyaron: "Lo que uno lo hace con pasión la gente en su casa sabe quién es quién y lo nota, por eso agradezco el cariño de los que realmente me conocen y saben como soy a la hora de laburar"."Volvió la Floppy guerrera", concluyó la participante.

Por su parte, Moria Casán, comenzó su devolución defendiendo a la participante: "Quiero decir que Floppy ha tenido un pico de estrés y creo que se ha ninguneado ese pico de estrés por el que se muere más gente que por COVID".

"Lo que pasa es que Floppy no se victimizó. Si hubiera dicho que tenía coronavirus la hubieran aislado como leprosa, pero como fue estrés..." apuntó Casán.

Mientras la jurado emitía las palabras, Floppy Tesouro no pudo contener el llanto y Moria la frenó: "No me gusta defender a nadie. No llores te lo pido por favor. No hay por qué llorar. Si querés llorar, llorá en tu casa. Acá te reís, mostrás los dientes".

"Me da bronca. Muchos la han ninguneado y tratado de mentirosa, y si ella tiene algo es honestidad. No tiene necesidad de trabajar porque tiene un marido millonario, tiene una casa increíble, pero le encanta trabajar", concluyó Moria.