El posteo de Lali Espósito tras el ataque de Javier Milei a la comunidad LGBTQ+

Milei vinculó la ideología de género con el abuso infantil, calificándola como "pedofilia" en sus formas más extremas, y menospreció el feminismo al considerarlo un movimiento que busca "privilegios" y no igualdad.

Las expresiones del mandatario fueron repudiadas por organizaciones LGBTQ+, de derechos humanos partidos de izquierda. También se sumaron figuras de distintos ámbitos, como Lali Espósito.

image.png

En este contexto, la cantante y actriz optó por dejar a un lado las palabras y dar un fuerte mensaje simbólico que está en línea con su compromiso con la diversidad sexual y de género.

En su cuenta de Instagram publicó en las stories, en el feed e, incluso, como foto de perfil, la bandera de la comunidad LGBTQ+.

El conflicto entre popular artista y Milei comenzó el 13 de agosto del 2023, el día en que La Libertad Avanza se convirtió en la fuerza política más votada de las PASO presidenciales.

Ante estos hechos, la cantante se expresó al respecto en su cuenta de Twitter con un sintético y contundente: “Qué peligroso. Qué triste”.

Desde ese momento, la cantante quedó en la mira del Presidente y de los trolls libertarios en las redes sociales, quienes decidieron bautizarla “Lali Depósito” en referencia a los supuestos abultados cachets que habría percibido por dar shows organizados por distintos municipios y provincias.

Mientras que el Cosquín Rock 2024, donde Lali cambio un verso de su canción “Quiénes son” para hacer referencia a esta disputa pública. “Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del estado”, reinterpretó.

“Y acá estamos, pero esto es gracias a su cariño, a su empuje, a que me comprenden. Como siempre digo todo lo que le sucede a un artista es una cuestión colectiva, no depende solo del artista. Pensé un montón que decir, ustedes entienden el contexto. Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria y todos”, dijo más adelante durante aquel show, al hablar con su público, antes de cantar “KO”.

Mientras que septiembre de 2024, Lali lazó la canción “Fanático”, con claras alusiones al Presidente en la letra y el video de la canción.

Embed

El fuerte discurso de Lali Espósito al recibir una distinción de Amnistía

En noviembre de 2024, Amnistía Internacional distinguió a una docena de figuras argentinas, entre periodistas, activistas, artistas e influencers, en el evento "Voces que transforman", edición Orgullo Vivo, por su aporte en la promoción y defensa de derechos de las personas LGBTIQ+.

La ceremonia que se realizó en el Paseo la Plaza contó con la conducción de Florencia de la V y Lali Espósito fue una de las figuras distinguidas.

"Gracias por este honor. Es muy emocionante porque siento que reivindico algo que es la motivación para estar vivo. No existe el te salvás solo", comenzó su discurso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/amnistiaar/status/1856148994046505071?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1856148994046505071%7Ctwgr%5Eb00ca5bf6f3cd1ea730c6065d4996be2744f9bfd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flaunion.com.ar%2F%2FtweeterFrame.php%3Fit%3Dhttps%3A%2F%2Fx.com%2Famnistiaar%2Fstatus%2F1856148994046505071&partner=&hide_thread=false "No existe el individualismo como está presentado hoy en día. No te salvás solo”, dijo @lalioficial en el evento de @amnistiaar Voces que transforman: edición Orgullo Vivo, en donde fue distinguida junto a otros artistas, periodistas y activistas por su aporte en la promoción y… pic.twitter.com/WKWXuiaptQ — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) November 12, 2024

"Todo el tiempo me siento acompañada y siento que siempre mi trabajo lo voy a llevar a somos un todo. Es muy emocionante sentirme parte de la comunidad a la que le debo tanta inspiración, belleza, luz y vida. Siempre voy a sumar mi grano de arena", siguió.

Y siguió: "Le agradezco a mi mama que desde muy chica me empoderó. Ella siempre me dijo 'vos le podés decir al Presiente lo que sea con respeto y amor'. Tengo una herramienta hermosa, que es el arte. Me expreso con algo tan luminoso como la música".

"Es un privilegio el lugar que puedo ocupar. Mi vida tiene sentido porque es compartida. No quiero una vida si no me siento parte de algo y quiero sentir que puedo hacer algo por otro. Celebramos el amor y la unión, eso genera bronca en otros. La belleza puede con todo", cerró.