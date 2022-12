El príncipe Harry arremetió contra su hermano William

También admitió que la realeza ocupó de tener un equipo para difundir historias falsas sobre él y su esposa Meghan Markle.

“Harry y Meghan”, la serie documental en la que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su versión sobre los motivos que los llevaron a tomar distancia de la realeza británica.

El 8 de diciembre, cuando se cumplieron tres meses del fallecimiento de la reina Isabel II, llegaron a Netflix los primeros tres episodios y la segunda parte se estrena el 15 de diciembre.

El tráiler oficial de la segunda parte de “Harry & Meghan” de Netflix muestra al duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, reflexionando sobre su decisión de dejar sus funciones y huir a California, describiendo la salida de Reino Unido como “Vuelo de la libertad”.

“No me estaban arrojando a los lobos, me estaban dando de comer a los lobos”, dice Markle, de 41 años.

El adelanto continúa mostrando que la familia real estaba “prácticamente reclutando gente” para difundir historias falsas sobre la pareja.

“Mentían para proteger a mi hermano, pero nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros”, dice Harry, de 38 años.

El tráiler muestra imágenes y fotos de los Sussex y sus dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de 1, viviendo una vida feliz en Montecito, California, su lugar de residencia tras abandonar el Reino Unido.

“Nos dio la oportunidad de crear ese hogar que siempre habíamos querido”, dice Markle. “Siempre sentí que esta era una pelea por la que valía la pena dar”, agrega Harry.

A pesar de que el tráiler sugería que la pareja quería huir de Londres por falta de privacidad y protección, se defendieron y afirmaron que nunca dijeron que esa era la razón.