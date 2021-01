El Purre: "De chico me encerraba en el cuarto y le pegaba.."

"Mi Amigo Hormiga", la producción que nació como obra de teatro musical (escrita y dirigida por Diego Oria con música original de Jorge Soldera) y que se vio obligada a suspender su estreno por la pandemia, logró convertirse en la primera serie argentina rodada completamente durante la cuarentena.

“El título como que no te da mucha información, pero´Mi Amigo Hormiga´ es una serie hecha en cuarentena. Trata de un grupo de adolescentes y las problemáticas que atraviesan, y con esto quiero decir las reales, no las encubiertas, sino real, sin mucho estereotipo y sin mucha vuelta", explicó Malena Ratner en conversación con POPULAR

Por su parte, El Purre, apuntó: "La experiencia de 'Mi Amigo Hormiga' fue muy linda, porque para empezar, fue el primer proyecto al que volvimos a rodar en la cuarentena y con el plus de reencontrarnos con un proyecto que iba a ser una obra de teatro, que ya habíamos empezado a ensayar en febrero".

Mi Amigo Hormiga_Trailer (1).mp4 Tráiler oficial "Mi Amigo Hormiga"

Durante los 10 capítulos de 20 minutos de duración cada uno, los protagonistas junto con el resto del elenco -compuesto por Lucila Gandolfo, Diego Alcalá, Carla Pandolfi y Gastón Pauls- buscan llevar al espectador a conocer lo que hay detrás de cada uno, a explorar los procesos de la vida y hasta hacer frente a desafíos que les presentan sus propias realidades. Los trastornos alimenticios, los problemas familiares, la soledad y la aceptación son tan sólo algunos de los temas que se tratan, pero el principal serán las consecuencias del encierro por la cuarentena.

"Tiene un mensaje muy lindo para contar e historias en la que cada uno puede elegir con quien sentirse identificado y además tiene escenas muy divertidas para disfrutar y reírnos un poco", expresó Malena Ratner quien protagoniza a Micaela.

Conociendo a los personajes

La historia, como se mencionó anteriormente, se centra en Julián, un joven de 17 años -interpretado por El Purre- a quien el encierro (por la cuarentena) le traerá viejos traumas y lo pondrán frente al desafío de descubrir su verdadera identidad. "Fue muy hermoso el hecho de transitar a Julián, la personalidad y los problemas que tiene, porque en un punto, yo me veo bastante alejado de lo que es él. Y eso me gustó mucho... ir a buscar el personaje a un lugar bastante lejano me divierte y es también por lo que me dedico a esto", expresó el actor.

Mi amigo Hormiga Elenco Completo.jpg El elenco de "Mi Amigo Hormiga"

“Lo que más disfruté de Julián fue que tenga distintas personalidades en cada ambiente. Las escenas en el cuarto, las que generalmente grababa solo, o video llamada con mi mamá, con mis amigos o la psicóloga, la verdad eran las escenas que más disfrutaba. Como la escena del diario digital que decía ‘¿que estoy haciendo? Me recomendaron que hable con una cámara, parezco un loco', pero un día me amigué con eso que le pasaba al personaje y lo disfrute mucho”, añadió el ex actor de la serie O11CE de Disney.

Pero él no está solo, sino que cuenta con un grupo de amigos y cada uno con su propia historia. Por un lado está Ámbar, la mejor amiga de Julián -interpretada por Agustina Cabo- una joven con una historia familiar delictiva que afecta su reputación, una vida idílica y un mundo que dejará de ser tal cual lo conocía.

Por otro lado, están Micaela -interpretada por Malena Ratner- quien sufre de trastornos alimenticios y Renzo -representado por Manuel Ramos- un joven que lucha para salir de la soledad que lo atormenta tras la pérdida de su madre y padre. Al fin y al cabo, estos cuatro adolescentes se acompañan capítulo tras capítulo con la esperanza de encontrar un nuevo camino.

“A mí me toca interpretar a Micaela, que vamos a ir viendo que está atravesando un trastorno alimenticio, y cuando Diego (N.R: el autor de la obra) me lo propuso me pareció un desafío con mucha responsabilidad. Es una información muy valiosa y un mensaje que está bueno que se cuente, entonces fue una búsqueda como actriz de tratar de interiorizarme", contó Malena Ratner.

Y añadió: "En ese camino no solo terminé hablando con profesionales, sino también con amigas, con muchas personas de mi círculo. Uno a veces al trastorno alimenticio, la bulimia, la anorexia lo ve como algo muy lejano, muy de libro, y en realidad cuando te ponés a charlar, todos tenemos una situación similar en nuestro círculo íntimo”.

La realidad de la adolescencia

ADOLESCENCIA MI AMIGO HORMIGA FINAL.mp4 El Purre y Malena Ratner hablaron con Popular sobre su adolescencia

"Es muy lindo haber atravesado la adolescencia nuevamente pero desde otro enfoque. Porque la adolescencia está vista como todo 'color de rosa' y creo que no lo es. Y “Mi Amigo Hormiga” viene a buscar un poco eso, la parte oscura de la adolescencia que también es lindo para mostrárselo a los chicos porque es lo que ocurre", remarcó el actor durante la entrevista (la verdad es que tiene razón).

La adolescencia es una parte de la vida a veces -por no decir siempre- muy dura y no por sólo por hechos puntuales, sino por lo que significa en sí misma. Es un momento donde la persona atraviesa situaciones que le generan dudas e incertidumbre. Algunos tienen a quién preguntarle o contarle lo que le ocurre, otros simplemente se lo guardan y lo expresan con el cuerpo, con actitudes "rebeldes" o incluso con enfermedades.

“A uno en la adolescencia le cuesta a hablar, y en 'Mi Amigo Hormiga' se ve como se van cruzando las historias y como se libera la persona cuando lo puede decir, y tiene a alguien que lo escuche del otro lado. A veces uno califica mucho a la persona por lo que ve, y atrás de eso hay un ser humano atravesando cosas que uno no está viendo. Hay que tener ese cuidado", expresó Male Ratner, quien negó haber tenido problemas de alimentación de chica, pero que si le empezó a pasar cuando entró en el mundo del espectáculo. "Me costó mucho, porque el tema del cuerpo estaba muy presente", contó.

Y agregó: "Lo que sí me costó mucho fue poder decir y contar que tenía una hermana con una discapacidad. Por falta de información, porque después uno lo explica y lo cuenta y listo. Pero me acuerdo que el tener que salir a decirlo era difícil".

Por su parte, El Purre explicó que tuvo una adolescencia muy buena, pero que sí vio de afuera el bullying que sufrió un muy amigo suyo de entonces y que hoy continúa cercano. "En el colegio me pasó que había un chico al que le hacían mucho bullying, era un horror lo que sufría. Había entrado al colegio justo antes de empezar el secundario, y me acuerdo que había reunión de padres a raíz del bullying que se le hacía a este chico”, comenzó explicando.

“De hecho, un día después de una reunión, llego a casa y mi viejo me dice ‘invitalo a casa un día a merendar así lo integrás’. Entonces, medio sugerido, pero obligado por mi papá, lo invité a mi casa y pegamos buena onda. Compartí un rato con él y ahí nos hicimos muy amigos, y lo seguimos siendo. Y el día que se hizo un amigo le dejaron de hacer bullying. No me creo el héroe, porque fue un mérito de mi viejo, pero ahí se ve un poco la psicología de los chicos: tenía un aliado y se terminó, pero como estaba solo y era la persona más vulnerable del mundo, era lo más fácil: ‘peguémosle a este’", concluyó.

La cuarentena y la importancia de la introspección

CUARENTENA MI AMIGO HORMIGA.mp4 Malena Ratner y El Purre, protagonistas de "Mi Amigo Hormiga" hablaron de como afrontaron la cuarentena.

Uno de los temas centrales de esta serie son las consecuencias del encierro por la pandemia y como "al frenar" uno se ve obligado a conectar consigo mismo y mirar hacia dentro. Y para ser sinceros ¿A quién la cuarentena no le hizo cuestionarse cosas de su vida o enfrentarse a situaciones que en la vorágine del día a día no piensa?

"A mí me vendría bien un poco de introspección, de la vergüenza que tiene Julián, porque soy un caradura" expresó El Purre, aunque enseguida admitió que hace unos años comenzó a interesarse en evolucionar, en conocerse un poco más y mejorar aspectos de su vida que no le gustaban y que la cuarentena lo ayudó a profundizar.

“De chico cuando me enojaba mucho o estaba muy enroscado con algo, me encerraba en el cuarto y le pegaba a la pared. Y me acuerdo que un día me levanté muy angustiado y dije ‘no quiero más esto'. Ahora, hace unos años que hago memoria celular (N.R: terapia alternativa que busca el equilibrio en el plano físico, emocional y espiritual) y la verdad que sí, me interesa evolucionar y mejorar aspectos de mi vida que no me gustan", apuntó el actor.

“La cuarentena me ayudó un montón, pero por momentos era un horror, era un infierno. Pero, sí, me enseñó a estar en mi casa, no me quedó otra, porque yo soy bastante inquieto, así que me gustó eso, aprendí a disfrutarlo”, concluyó coincidiendo con su novia y compañera de aislamiento, Malena Ratner quien apuntó: "Atravesé varias situaciones, arranqué conviviendo con El Purre así que, al principio muy entretenido, pero después me pasó que extrañé mucho a mi familia y a mis amigas y eso me hizo frenar y ver que hay muchas cosas que uno en el día a día, en este mundo tan inmediato, no valoramos, como tomar un mate."

"Me sirvió mucho para poner pausa, organizarme y mirar para adentro. Organizar prioridades, conocerse más uno, siento que estuvo bueno, tuvo su lado positivo", concluyó la actriz de "Soy Luna", la serie de Disney.

Dónde ver la serie

Esta nueva serie original se encuentra disponible para todos los clientes de Cablevisión, quienes pueden disfrutarla a través de la App de Flow, descargándola en forma gratuita y en cualquier dispositivo: celular, tablet, computadora o Smart TV.

"No se la pierdan, los va a sorprender, y hay muchos temas en los que van a poder salir a discutir. Me gustaría que miren la serie y salgan con muchas preguntas, con ganas de debatir sobre los temas y escuchar al otro. Siento que es lo mejor que puede pasar", apuntó Malena Ratner. Mientras que El Purre concluyó: "Es una serie que me dejó y nos dejó una enseñanza y creo que se las puede dejar a ustedes. Es una historia muy hermosa y hecha con mucho amor”.