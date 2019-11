Burlando señaló en el ciclo Confrontados (Canal 9) que el trabajo en tribunales en el caso de Caniggia. Nannis se va definiendo a su favor. La única causa vigente es la del divorcio. "Cuando Mariana Nannis desembarcó en Buenos Aires, habló de muchos temas e inició dos causas que la justicia acaba de archivar. La primera de ellas es sobre la denuncia de lavado de dinero y trata de mujeres. La fiscalía la desactivó. Y la segunda en relación a la violencia de género directamente no fue ratificada por Nannis y la justicia bajo esta circunstancia archiva la causa".

En el living de Susana Giménez, Mariana Nannis denunció al padre de sus tres hijos (los mellizos Axel, Alex y Charlotte) por violento y contó de manera desgarradora la forma en que perdió doce años atrás a su cuarto hijo tras una agresión. De este modo sorprendió a la audiencia con un costado desconocido de la personalidad de quien fuera ídolo de la Selección argentina en los 90 junto a Diego Maradona. Sobre este tema sorprende y mucho que Nannis se haya dejado estar porque, justamente, en octubre pasado cambio a su abogado Juan Manuel Dragani presuntamente por "arreglar" a escondidas suyas con Burlando y eso explicó porqué demoraba la denuncia por "violencia de género".

"El me recomendó durante este tiempo que no haga las denuncias penales de violencia de género y ahora que mostré alguno de los muchos partes médicos que tengo, renunció. Durante este tiempo me llegó por muchos abogados que él trabajaba junto con (Fernando) Burlando y por eso no quería hacer la denuncia contra Claudio Paul Caniggia. La verdad sale a la luz y eso los enfurece", escribió Nannis en las redes sociales.

La versión de Dragani, en cambio, fue otra y es que dejó de prestar servicio en la defensa de Nannis por "diferencias irreconciliables". El letrado no estaba de acuerdo respecto de que, en medio de avances en un acuerdo, Nannis apele a los medios para denostar la imagen de Caniggia. La estrategia de Dragani era seguir el caso en los tribunales y no en la televisión o redes sociales.

A Juan Manuel Dragani lo reemplazó Alejandro Cipolla. Su pelea judicial prometía ser muy aguerrida contra Caniggia, pero de buenas a primeras tanto el nuevo abogado como la misma Mariana Nannis dejaron de aparecer en los medios y ni siquiera responden a las versiones de embarazo por parte de la novia de Caniggia.

Lo único que se sabe de Nannis es que viajó a Estados Unidos para seguir el dinero que supuestamente el ex futbolista le escondió toda la vida a Nannis. DIARIO POPULAR la sorprendió a cara lavada en Miami (foto). La rubia había anticipado que se quedarpá allí hasta que asuma Alberto Fernández, pues deslizó la posibilidad de que el Pájaro tuviera negocios "non sanctos" con el mundo de la política actual. En palabras de Burlando la ‘única causa vigente es la del divorcio, por al división de bienes, y están en la etapa de certificación de domicilios.