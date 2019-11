Alex Caniggia reaccionó violentamente ante la insistencia de un movilero

Sin embargo, el mediático no tenía interés en realizar ninguna declaración y ante la insistencia, y persecución periodística durante varios metros del Aeropuerto de Ezeiza, reaccionó violentamente.

alex caniggia

“Te estamos entrevistando nada más”, dijo el movilero que intentó obtener una primicia para LAM. Y la agresión no se hizo esperar. “Tomatela, no molestés, no me tomés”, gritó el joven antes de golpear al cronista y tratar de tapar las cámaras que registraban el hecho.

Por otra parte, según confirmaron en el programa que conduce Ángel De Brito, Charlotte Caniggia habría filtrada que su padre le confesó que su pareja no estaba embarazada. Como sucede con esta familia, el escándalo seguramente tendrá un nuevo episodio en las próximas horas.

