El "Teto" Medina hará "un juicio civil y penal" contra su ex pareja

Pero su ex pareja Mónica Fernández no lo deja con la última palabra y en el magazine de Los Angeles de la Mañana (El Trece) subió la apuesta a las declaraciones del ex Showmatch: "Teto se pasaba la toallita para que nadie mire que él había consumido en todos los hoteles, era un idiota".

Teto Medina por prescripción médica se encuentra internado en la Clínica Privada de Reposo Abrines, en Quilmes, por un mes. Para la otra parte es una estrategia para el mediático no se presente a la justicia. En audios a Mariano Iúdica en Involucrados afirmó que "quiero la limpieza de mi imagen porque es una sarasa total. Y un resarcimiento económico por la barbaridad que está diciendo, que es mentira. Una gran mentira".

Mientras Teto Medina se defiende y dice que él sólo dará la cara en la justicia, su ex decidió ventilar la intimidad en los medios a los que también Medina acude: "Hubo un episodio ocurrido en un hotel alojamiento, en el que él la privó de la libertad durante 36 horas bajo amenazas y fuerza, mientras que consumía cocaína", agregó el abogado de su ex novia, Alejandro Cipolla,para graficar la relación violenta.