El abogado del panelista, Gustavo D´Elía reveló que el ex ladero de Marcelo Tinelli y Lucho Avilés se encontraba en un estado psíquico muy frágil por lo que fue a la clínica Abrines a realizarse estudios médicos y allí la doctora María Valeria D´Abate (MN 105378) certificó que debía quedar internado.

Mónica Cipolla, la mujer que lo denunció, habló ayer en Infama. Dijo estar "horrible, nerviosa y angustiada. No me gustó que se haya filtrado la noticia. Tuve que poner un coto a la situación".

ADEMÁS:

Respecto dela internación de su ex pareja dijo "a mi me duele". Hoy Teto tenía que hacerse "una pericia psiquiátrica", según su ex pareja. "Ojalá (que esta internación) sea verdad y no sea una fábula", expresó.

En el ciclo Infama dieron la información de su internación en la clínica Avril, que emitió un comunicado dando cuenta de "Un cuadro de depresión mayor" y se agregó que el paciente "debe permanecer internado por 30 días".

Dolida, Mónica dijo que "él cambió desde septiembre pasado, me llegó a llamar 193 veces en 4 días". El abogado de Mónica, ayer a su lado en un móvil de Infama, dijo que "esto puede ser una estrategia judicial, igualmente si le sirve a él para rehabilitarse, no estaría mal".