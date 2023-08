El último posteo y la última entrevista de Silvina Luna

“Por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora. Los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto, contenta con eso”, contó la actriz, que siempre mantuvo las esperanzas y luchó hasta el último segundo para poder salir adelante.

“Ya empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es hacia combatir esta bacteria, camino al trasplante. Quería contarles a los que están pendientes, a los que preguntan y envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias, seguimos ahí, con fuerzas, y a no bajar los brazos”, finalizó Silvina en su video.

El objetivo de la modelo y actriz era combatir las dos bacterias que tenía para poder estar en condiciones de recibir un trasplante de riñón porque, desde principios de 2023, estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

Ese mensaje fue el último que pudo compartir con el público porque desde ese momento quedó internada en el Hospital Italiano y si bien hubo una esperanza cuando pasó de terapia intensiva a una habitación común (aunque con los mismos cuidados), no pudo salir y finalmente falleció luego de 80 días de internación.

Así fue la última entrevista de Silvina Luna en televisión

La rosarina había concedido su última entrevista televisiva al programa LAM, emitido por América, donde dialogó con el conductor Ángel De Brito. “Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, dijo sobre su condición de salud.

“Tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes”, agregó en otra entrevista.

Entre otros temas, la modelo habló de su deseo de formar una familia: “Desde hace mucho tiempo quiero formarla, es uno de los deseos que tengo. Sueño que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar un niño para devolver todo el amor que me dan a mí. Quiero agradecer a cada persona que me encuentra por la calle y me da palabras de aliento”, sostuvo.