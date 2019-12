El Universo DC se descontrola en el trailer de Crisis en Tierras Infinitas

Crisis en Tierras Infinitas - Último trailer

Este mega evento televisivo es un crossover compuesto por las series Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Black Lightning y Batwoman. Pero no solo estarán presentes los protagonistas de estos shows sino también varias versiones de los superhéroes más populares de la editorial como Batman y Superman.

Si bien este último adelanto no presenta a todos los personajes ni detalles importantes de la trama, varios fans han destacado varios puntos en común con el cómic Kingdom Come. Esto se debe a la caracterización de Kevin Conroy como un veterano Caballero de la Noche, lo cual indica que veremos una historia que se desarrollará en distintas líneas de tiempo y dimensiones.

Además de este avance, recientemente, han sido publicados algunos fotogramas que presentan una contienda entre dos Hombres de Acero: uno encarnado por Brandon Routh –quien ya le había dado vida al kriptoniano en Superman Regresa (Superman Returns, 2006)- y el otro por Tyler Hoechlin.

superman crisis en tierras infinitas

flash crisis en tierras infinitas

batman - crisis en tierras infinitas

La serie comenzará el próximo domingo en los Estados Unidos y se espera que se estrene antes que termine el año en Latinoamérica.

Para seguir el arco argumental será necesario seguir distintos episodios de los shows que componen el crossover. La historia arrancará en Supergirl, seguirá en Batwoman y The Flash, luego se tomará un descanso, y encaminará su desenlace a lo largo de Arrow y DC’s Legends of Tomorrow.

