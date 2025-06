El video de la agresión de Leopoldo Luque, el médico de Maradona, a un notero

El hecho ocurrió el pasado viernes 30 de mayo, cuando el cronista Bruno Incicco intentó entrevistar a Lupe en la puerta de su casa. Sucedió tras conocerse la noticia del párate del juicio, que se llevó adelante ante el Tribunal de San Isidro. En las imágenes, Lepoldo -quien sorprendió semanas atrás por su notorio cambio estético- se muestra visiblemente alterado y le advierte al periodista:

“Te lo digo bien, no me vengas a romper las pelotas”, le dijo Luque a Incicco. Y, ante la insistencia de Incicco por lograr alguna declaración del polémico profesional, el médico le arrebató el micrófono de la mano -ya desde el interior de su propiedad y por intermedio de una reja- y se lo llevó al interior de su domicilio. Por su parte, David, la frente del ciclo mañanero, expresó su indignación por lo sucedido y calificó el momento como “horrible”.

POLÉMICAS DECLARACIONES DE LUQUE TRAS LA NULIDAD

"Que hagan lo que quieran. Me sorprende que se escandalicen porque una jueza quiere hacer un documental, pero mientras tanto todos hacen show con esto. Los periodistas, los abogados... todos sacan rédito. La jueza lo grabó, pero todos lucran con Maradona", aseguró Lupe, durante un móvil televisivo, en referencia al escándalo internacional que tiene como protagonista a la jueza Julieta Makintach, hoy totalmente apartada de la causa.

Leopoldo Luque agresión, foto.jpg El momento de la agresión de Leopoldo Luque al cronista de Desayuno Americano.

"No me meto en eso. Cuando tuve que estar con Diego, lo estuve. Hice todo lo que pude, di todo. Después se armó este circo. Yo tengo la conciencia tranquila. Escucho barbaridades. Una periodista dijo que puse plata para armarle una cama a la jueza. Es un delirio. Vi el guión. Lo veo venir: me van a sentenciar. Pero ya no miro televisión porque me cansa escuchar a Burlando y Baudry diciendo estupideces", aseguró el ex médico de Maradona.