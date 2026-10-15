La prestigiosa actriz y cantante cerrará su exitosa gira -de más de 30 shows- con dos conciertos en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.
Después de una extensa gira por Argentina y el exterior, la actriz y cantante Elena Roger cerrará su tour 2026 con dos funciones en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, el 11 y 12 de diciembre. Acompañada al piano por Nicolás Guerschberg, ofrecerá un recital íntimo que recorre canciones emblemáticas de su trayectoria en el teatro musical y la música popular argentina.
El repertorio incluye "No llores por mí Argentina", "Je ne regrette rien", "La vie en rose", "Te quiero", "Como la cigarra" y "Balada para un loco", entre otras. Antes de llegar a la Capital, la gira pasa por Santa Fe, Paraná, Montevideo, Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y La Plata. Las entradas ya están a la venta en Ticketek y en la boletería del teatro.
Elena Silvia Roger nació el 27 de octubre de 1974, en el barrio de Barracas, Buenos Aires, y desde chica estudió danza y en canto lírico, y debutó en el teatro musical argentino a mediados de los 90. Trabajó en producciones como "Los Miserables" (como Fantine), "La Bella y la Bestia", "Fiebre de Sábado por la Noche" y "El violinista en el tejado". También participó en televisión en tiras como "Floricienta" y "Hombres de honor".
Su salto internacional llegó en 2006, cuando Andrew Lloyd Webber la eligió para interpretar a Eva Perón en el revival de Evita en el West End de Londres. La crítica la aclamó y la nominó a los premios Olivier. En 2009 ganó el Premio Laurence Olivier a Mejor Actriz en un Musical por su interpretación de Édith Piaf en la obra "Piaf". También protagonizó "Passion", de Stephen Sondheim.
En 2012 llevó el rol de Evita en el Marquis Theatre de Broadway, junto a Ricky Martin (como Che) y Michael Cerveris (como Juan Perón). Fue la primera vez que una actriz argentina interpretaba el personaje en Nueva York. En Argentina recibió el Premio Konex a la mejor actriz de comedia musical de la década, además de premios Hugo y ACE.
Elena Roger ha editado varios discos, entre ellos "Vientos del Sur", y colaboró con el sexteto Escalandrum en proyectos dedicados a Astor Piazzolla y María Elena Walsh. En cine participó en films como "Wakolda" -Premio Sur a mejor actriz de reparto-, "Un amor" y "Nadie nos mira". En teatro reciente destacó su reposición de "Piaf" y los espectáculos "Mina… Che cosa sei?!?". e "Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires", un musical con las canciones de Charly García que relata las invasiones inglesas de 1806.
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