En 2012 llevó el rol de Evita en el Marquis Theatre de Broadway, junto a Ricky Martin (como Che) y Michael Cerveris (como Juan Perón). Fue la primera vez que una actriz argentina interpretaba el personaje en Nueva York. En Argentina recibió el Premio Konex a la mejor actriz de comedia musical de la década, además de premios Hugo y ACE.

Elena Roger ha editado varios discos, entre ellos "Vientos del Sur", y colaboró con el sexteto Escalandrum en proyectos dedicados a Astor Piazzolla y María Elena Walsh. En cine participó en films como "Wakolda" -Premio Sur a mejor actriz de reparto-, "Un amor" y "Nadie nos mira". En teatro reciente destacó su reposición de "Piaf" y los espectáculos "Mina… Che cosa sei?!?". e "Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires", un musical con las canciones de Charly García que relata las invasiones inglesas de 1806.

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