Cómo está Julieta Prandi en medio de su escandalosa separación de Emanuel Ortega: "Avergonzada"

La conductora reveló cuáles son los sentimientos que la atraviesan por estas horas, a una semana de la ruptura con su reciente marido.
Los ánimos están, sin lugar a duda, caldeados. Julieta Prandi está atravesando una etapa especial tras descubrir un posile nuevo acercamiento de Emanuel Ortega, su reciente marido -se casaron hace un mes- con una cantante llamada Josefina Lynch. Esta situación se habría sumada a la vivida previa a la boda con la escritora Mariana Marx, lo que terminó detonando el vínculo entre la conductora y el artista.
Fue en LAM, el programa de Ángel de Brito, en las noches de América, en en donde contaron el detalle de la reciente comunicación que mantuvo una de sus panelistas, Pilar Smith, con la propia Julieta, y el intercambio que tuvieron entre ellas. La periodista contó que cuando Prandi habría descubierto lo de Josefina, lo llamó por teléfono a Emanuel y le dijo...
"Emanuel, ¿estás viniendo a casa?", reprodujo Pilar, sobre lo que habría sido sido el textual de la última charla entre Julieta y Emanuel. "Bueno, no vengas", agregó la comunicadora, sobre los dichos de Prandi a Ortega, a fines de la semana pasada. Finalizada la conversación, la exmodelo habría decidido bloquear al hijo de Palito y de Evangelina Salazar.
Luego, Smith reveló que el contenido de los mensajes que Julieta habría visto entre Emanuel, su esposo y Josefina tenían un contenido de "chichoneo e intento de arreglar para encontrarse". Y, además, contó que se casaron hace pocas semanas después de tres propuestas de Ortega a Prandi, la última de ella con pétalos de rosas en una cama y con un cantante arrodillado al momento de su pedido de matrimonio.
"Me dijo que no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz y que está avergonzada, esto me lo repitió varias veces", contó Pilar, sobre su diálogo con Julieta, vía comunicación telefónica.
"Me siento avergonzada", fue la definición que, según Smith, Prandi utilizó en varios fragmentos de la charla que mantuvieron. "Tocó fondo y terminó por desilusionarse por el episodio que contamos. Ella está tranquila e hizo todo por el vínculo", agregó, la periodista.
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