Cómo está Julieta Prandi en medio de su escandalosa separación de Emanuel Ortega: "Avergonzada"

LA PALABRA DE PRANDI EN MEDIO DE LA RUPTURA CON EMANUEL

"Me dijo que no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz y que está avergonzada, esto me lo repitió varias veces", contó Pilar, sobre su diálogo con Julieta, vía comunicación telefónica.

"Me siento avergonzada", fue la definición que, según Smith, Prandi utilizó en varios fragmentos de la charla que mantuvieron. "Tocó fondo y terminó por desilusionarse por el episodio que contamos. Ella está tranquila e hizo todo por el vínculo", agregó, la periodista.