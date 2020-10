En el mensaje a Marcelo le dijo: "no puedo dar todo lo que tengo para dar ni me dejan darlo, como era contigo y no me gusta ponerme en un lugar quisquilloso" e insistió en que sentía que el certamen "está dañando mi carrera porque yo doy todo de mí y recibo un 1, 2 o 3 diciéndome en la cara que no sirvo para nada, injustamente. Lo soporté solo por vos".

Asimismo aseguró que si tiene que "ser franca, yo tengo una importante carrera y no puedo jugar un juego, y la gente no sabe que es un juego" y le pidió perdón "por la falta de humildad, siento que (el programa) me queda chico. Y que todo el tiempo es una competencia tonta que no deja fluir al programa. Además que todo el tiempo tuve que soportar que todos los programas dijeran cosas horribles de mí. Yo estoy para más. Me quiero ir".

No podemos dejar pasar la oportunidad de homenajear al querido Balá: Te pasaste, Petronilo, pegá la vuelta, la Argentina te queda chica, comprá dos números más...