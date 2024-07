Emilia Attias lució su sensualidad casi al desnudo total

En esta producción, la actriz se mostró con una camisa blanca abierta y sin lencería que dejó gran parte de los pechos a la vista y una bombacha negra de tiro alto.

image.png

El look de las fotos en blanco y negro, que forman parte de la nueva campaña del centro de estética Bace, el favorito de las famosas argentinas.

El look se completó con un par de mocasines negros y medias blancas a la vista y una corbata negra desatada alrededor del cuello.

Mientras que la actriz optó por u peinado recogido tirante con raya al costado y maquillaje con fuerza en la mirada a base de delineado, sombras smokey y máscara de pestañas fueron el broche de oro.

Además, posó con otro vestuario igual de jugado con un blazer oversized y una bombacha blanca clásica. Una vez más se mostró con el pelo recogido pero más savage, con algunos mechones sueltos de manera informal.

image.png

Juli Poggio explicó cuáles son sus reglas para tener una relación abierta

Julieta Poggio estuvo como invitada en el streaming “Viernes Trece” y sorprendió a los conductores al revelar que por primera vez mantiene una relación abierta con su actual novio.

"No es conocido, no hay que hacerlo público... Está de viaje hace dos meses, ahora está en la Copa América, lo extraño un montón… Me cansé de dar tantas explicaciones. A los noteros no les doy lugar a ponerme de novio con cada uno que me ven. Aparte, yo tengo relación abierta... es mi primera experiencia, me cambió mucho la cabeza", comenzó a contar la exparticipante de Gran Hermano.

"La verdad es que no puedo creer lo sana que es la relación que tengo. Estoy muy bien, tengo todo lo que quiero", aseguró la modelo e influencer que dio detalles de las reglas que puso con su pareja para poder llevar adelante este vínculo.

"Hay muchas reglas... Una regla, la principal para mí en la relación abierta, es que la otra persona tiene que ser la primera, la primera que te gusta, que está para vos. A mí me pasa que puedo estar con alguien, pero sé que él es el primero, siempre va a ser el primero. Y también el que más te gusta, si te empieza a gustar otro, ya está para mí", dijo Julieta.