Nancy Pazos habló sobre el talle del corpiño y sorprendió con su reacción

La periodista se sacó la remera no sólo frente a sus compañeros programa, sino también frente a los espectadores que seguían el programa por Youtube. “Este es el corpiño del talle más grande que hace la empresa, no hay más grande. Acá entran las mellizas”, dijo Nancy Pazos al tocarse los pechos, días después del momento viral de Nati Jota hablando de sus “dos pechugas”, en su intento de conquista al periodista Gastón Edul.

“Yo le quiero decir a los oyentes que Facu no mira al lado donde está Nancy”, comentó Lucas Mella, uno de los columnistas del programa, que no podía salir de su asombro y mientras se escuchaban risas en el estudio.

No es la primera vez que la periodista se queda en ropa interior durante su programa de radio Ruleta Rusa, que se emite por Mega 98.3. En marzo de 2023, vale recordar, le hizo frente al calor, se sacó la remera y posteó una foto en corpiño en las redes.

Una de las primeras en criticarla fue Yanina Latorre: “Hoy empezó a hablar de los talles. De que si las gordas, las flacas... de que no hay talles. Y se sacó la ropa y quedó en corpiño. Quiso mostrar que le sobraba un poco de teta y se quiso quejar de los talles. No tuvo mejor idea que ponerse tetas. Un compañero se c... de risa y al otro lo incomodó. La b... del día es Nancy Pazos", aseguró.

Y agregó: "Se quiere hacer la disruptiva y queda como una ridícula. ¡Mirá si para quejarte de la ley de talles te vas a poner en tetas sin ningún tipo de prejuicio en la mesa de la radio!”.

Este fue un nuevo cruce entre ambas. En octubre pasado, Nancy Pazos había comparado las pulseras que encontraron en el allanamiento a la casa de Sofía Clerici con las que usa Yanina Latorre, poniendo en duda que la panelista se las hubiese comprado por el dinero que gana haciendo su trabajo.

Al aire de LAM (América), la esposa de Diego Latorre se despachó contra la periodista y deslizó que no sabe cómo genera sus ingresos. “¡Qué obsesión que tiene! Ella que viene del palo de la política (fue esposa de Diego Santilli), por ahí por eso le parece raro lo de mi pulserita de 7.000 dólares”, dijo.

"En mi casa, mi marido labura, yo laburo, todo es con honra, amor. Vos tenías emprendimientos en mermeladas, ropita para bebés ¿Te acordás todas las empresas que tenías? Tenés pauta para la radio, alquilás espacio... (...) No sé de dónde cara... sacás la guita, amor”, agregó.