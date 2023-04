Emilio Falbo fue el primer eliminado de "MasterChef 2023"

“Tengo un cagazo bárbaro y una emoción grande porque cuando vi el seso se me vino a la cabeza mi abuela Quiquita. Lo traje a la estación sin saber si lo iba a usar -dijo el participante- Me alentó Donato a usarlo. Espero que esta devolución sea mejor que la anterior. Mi abuela cocinaba muy mal pero le ponía un amor bárbaro a lo que hacía" fue la confesión de Emilio a los chefs y a Wanda Nara.

Tras la degustación, el jurado Damián Betular le marcó la falta de cocción y el poco relleno de la pasta “Están los bordes blancos. Y el poco relleno, mezclado con la cebolla caramelizada, no lo potencia, lo apaga. Fuiste osado, y cuando uno es osado, a veces sale bien o sale mal. A mí plato no me convence” opinó el chef.

Donato de Santis opinó que la salsa putanesca era demasiado para la sutileza que necesitaba esa pasta “Te acercaste a un plato argentino de inmigrantes, te felicito por eso, no tanto por cómo te salió. Fue un buen intento” sentenció el chef italiano.

"El seso tiene un sabor delicado y una textura complicada. Si es mucho, termina empalagando. Por eso suelen ser chicos, no sé si daba para hacer un raviol tan grande de seso. Porque cuando comés mucho seso de golpe, no está bueno" le explicó Germán Martitegui.

Los platos realizados por Emilio Falbo, Juan Francisco Moro y Micaela Bosio terminaron entre los peores platos de la primera Gala de Eliminación de "MasterChef 20223" y los tres terminaron ante el jurado al final de la emisión pero solo uno abandonaría la competencia.

El encargado de dar la triste noticia fue Donato de Santis."Quien abandona la cocina de MasterChef es Emilio"