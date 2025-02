Emily de Love is Blind denunció a Santiago por violencia de género

"Él la golpeaba. Ella logro separarse. Todo venía bien y de repente el INFIERNO. El amor puede ser ciego pero no violento", anunciaron desde "El ejército de la mañana", de Bondi Live, antes de recibir a Emily Ceco, una de las participantes de Love is Blind, el reality que condujeron Wanda Nara y Darío Barassi, por Netflix.

La joven llegó con anteojos de sol para tapar el hematoma producido por uno de los golpes marcado en su cara y no paró de llorar en toda la entrevista que concedió en la señal de streaming, donde contó con lujo de detalles su pelea.

"Estoy lo mejor que puedo, por suerte estoy con mi familia, vengo con los lentes porque tengo la cara así, yo la pasé muy mal, le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar", aseguró la joven, antes de quebrar en llanto y contar que hizo el martes la denuncia y que tiene una perimetral y un botón antipánico.

Si bien Santiago era violento en sus palabras, la golpiza que dio origen a la denuncia por violencia de género ocurrió en la noche del viernes y madrugada del sábado: "Nos íbamos a casar por Iglesia, me organizaron una despedida de soltera sorpresa, fuimos a ver Sex con mi mamá y mis hermanas. Cuando le conté me dijo 'qué bueno amor, divertite', él se fue a trabajar y a la noche lo pasamos a buscar. Cuando llegamos a casa no me hablaba, lo abracé y me saca, me dice 'andate, no sos una pareja, sos una puta como todas con las que fuiste'".

"Cuando llegamos a casa me dijo que me vio en tik tok con chongos bailando y disfrutando, me cambié, pedí un Uber para irme, me sacó el teléfono y me cortó la llamada, me dijo que no me iba a ningún lado. Me pegó una trompada en la cabeza, me dijo 'sos un puta' y me volvió a pegar, me empujó contra la cama, es muy grandote, me empezó a ahorcar con mis brazos, le decía 'por favor, dejame, me estás lastimando mucho' y me decía 'hace dos horas no llorabas, llorá ahora'", continuó relatando.

"Lo empujé, le pegué una patada en los huevos, se tiró contra mí y me empezó a ahorcar, le mordí la mano, me puso la cara contra la cama y me empezó a pegar en la cabeza, empecé a gritar por ayuda. Lo escupí y me dijo 'sos una negra villera', mientras me pegaba me empezó a escupir a mí", detalló.

Emily fingió que estaba todo bien por temor y el domingo le pidió ayuda a su hermana: "Me fui de mi casa con lo puesto y la llave, me escapé. Me fui a lo de mi hermana, se dio cuenta, me empezó a mandar mensajes. Me decía que seguramente me fui con otro".

El 22 de febrero se iban a casar por Iglesia, pero ella canceló la boda. Él pensaba anunciar a los invitados que lo postergaban por un error de fechas del salón y hasta le pidió que si los llamaban para el Bailando dijeran que siguen juntos para no perder la oportunidad laboral.

“Me arruinó, me sacó el brillo, es un hijo de puta”, dijo entre lágrimas, muy angustiada y con temor por su vida.