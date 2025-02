Jesica Cirio "tiene miedo"

En el programa "Intrusos" de América TV, la periodista Paula Varela habló de la separación de la conductora “Como todos saben, él está en una causa y eso llevó a la separación. Jesica lo echó de la casa familiar de Nordelta” y agregó“Me acaban de contar que Jesica abandonó la casa por miedo a los allanamientos".

"Ahora está en secreto de sumario la causa de Elías, pero se abriría entre mañana y pasado, así que ahí podríamos enterarnos un poco más de cosas que tienen que ver con esta causa judicial” continuó la columnista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Respecto al actual paradero de la conductora y modelo, la periodista de América TV detalló “Ella se fue a Costa Esmeralda. Me dijeron que se habría ido este fin de semana, pero yo me enteré ahora. El motivo es por estos allanamientos que se vienen”. Por otra parte, aseguró que el actual marido de Jesica Cirio también estuvo en la costa “Y además me sumaron que él, que estaba ahí pero en otra casa, porque ellos tenían dos viviendas, se habría ido de ese lugar por la Justicia...” afirmó.

La separación de Jesica Cirio y Elías Piccirillo

A comienzos de febrero, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que el quiebre de la pareja de Jesica Cirio y su esposo ElíasPiccirillo, ocurrió al regreso de un viaje que hicieron juntos a Punta del Este, cuando en Buenos Aires, la conductora le comunicó la decisión de separarse.

Por su parte, la periodista Paula Varela comentó la noticia a través de su cuenta de Instagram. En donde amplió la información sobre la causa que habría generado la ruptura “La fuente que me lo comunicó es de extrema confianza. Tendría que ver con alguna complicación de parte de él”.

La panelista de" Intrusos" detalló la actual situación de la pareja “Lo habría echado de la casa. Ella estaría viviendo sola en Nordelta. Me dicen que no sale de ahí y que él la llama todo el tiempo porque quiere volver. Es bastante insistente, la contacta varias veces al día”.