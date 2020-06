“Vengo por el presente a efectuar la presente denuncia a efectos que se investigue el hecho -que me tuviera como acusado- pero denunciado sólo públicamente por la Sra. Paz Ferreyra (Miss Bolivia) y de las que he tomado conocimiento recientemente por la relevancia pública que tales hechos han tomado", asegura Taub, investigador del CONICET, en su presentación judicial.

"Desde ya informo y niego categóricamente ante S.E. la veracidad de las publicaciones y hechos que se me endilgan, pues a todas luces, resultan falsas acusaciones vertidas contra mi persona por mi ex pareja", continúa el investigador quien por las acciones de la artista, aduce haber sido “suspendido de actividades profesionales y personales”.

Y cierra: "Pero la realidad real de los hechos, la dimensión que ha tomado en las últimas horas y el perjuicio profesional y personal que me ha generado en tan escueto lapso de tiempo me ha obligado a tomar medidas como estas a efectos de que se investiguen los hechos de los que falsamente se me acusa en forma pública para que la Justicia, luego de efectuar la investigación respectiva, ponga fin a esta desafortunada situación que me encuentro padeciendo".