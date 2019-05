ADEMÁS:

El tema, grabado junto a Brendon Urie de Panic! at the disco, le sacó el récord a “Thank u, next” de Ariana Grande que llegó a los 59 millones en igual tiempo; y ya obtuvo casi 110 millones de visitas desde que fue lanzado el viernes 26 abril por la mañana.

El tema es parte del próximo álbum de la laureada cantante, que ya ganó nada menos que 23 premios Billboard y abrirá la gala de entrega de estos galardones el próximo viernes. A propósito, ella está nominada en dos categorías.