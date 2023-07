En medio de los rumores de separación, Rodrigo De Paul se tatuó a Tini Stoessel

“De la boca de las protagonistas: no están separados. Ayer estaban tomando mates tranquilos mientras leían los rumores. No está separada de su novio. Tini hoy se va a Ibiza con amigas, pero vuelve mañana a Brasil porque tiene que filmar un video”, había asegurado Ángel de Brito.

Lo cierto es que la pareja convive en Madrid. Ambos están muy ocupados con sus carreras, pero se ocupan de pasar tiempo juntos y se demuestran su amor en las redes sociales. De Paul se mostró sin su camiseta, dejando ver su nuevo tatuaje. Se escribió “Tini” sobre su ombligo.

De Paul se mostró sin su camiseta, dejando ver su nuevo tatuaje.

Tini abrió su corazón y habló sobre los problemas de salud mental: “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy haciendo terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida está buena de a ratos, como la de todo el mundo”, le dijo al diario español El País.

“Lo digo porque soy fuerte, tengo a mi lado gente que me quiere y sé que voy a estar bien. Siento que al contarlo, mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”, agregó.

Por ese entonces, De Paul le manifestó su apoyo: “La vida te volvió a poner a prueba. Sé que no fue fácil, sé cómo luchas y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brillá, siempre con vos... te amo”.