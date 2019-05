Entrevista exclusiva a Robert Downey Jr.: "En el mundo Marvel nada es definitivo"

El estreno de “Avengers: Endgame” que filmó para los estudios de Disney fue una oportunidad para que este corresponsal de POPULAR lo entrevistara en forma exclusiva en un salón del Intercontinetal Hotel en Los Angeles.

El recordado Robert Altman, con quien filmó en 1993 “Shorts Cut”, dijo que usted era el más grande actor de Estados Unidos. ¿Puede hablar de su nueva experiencia en comparación con ser dirigido por Altman?

-Estoy como ampliando mis horizontes sobre los años que vienen y pienso que me gusta esta tercera fase de Marvel que es su propio legado y recordarlo. No quiero decir que he terminado esta tercer etapa pero es algo definitivo ser dirigido por Altman. Le gustaba cuando terminaba el día dirigiendo, decirme: “asegurate de no memorizar tus líneas” (reimos) él fue y es un gran estadounidense y un gran artista. Mientras yo crecía, él fue contemporáneo de mi padre y de toda la gente que me rodeaba. Pude estar en contacto con él en varias ocasiones. Pero ahora aquí estamos preparados para el paso del tiempo, es como si fueran ciertos capítulos y gente que todavía trato.

¿Conocía antes del comienzo de la filmación el final?

-Bueno, conociendo a la productora Marvel, el final es cuando se lo dicen que es el fin hasta cuando le dicen que fue un falso final. Todos los artistas importantes implicados en esto han estado dialogando con los productores desde hace tiempo y luego todo fluye naturalmente. Y también en el universo de Marvel nada es final porque ellos conocen todas las tretas que usted pueda imaginar. Para el mundo de Marvel nada es definitivo.

Leí en una publicación que era su adiós a ese personaje. ¿Puede usted confirmarlo?

-Tengo dos ideas. Una es: si usted quiere hacer reír a Dios cuéntele de sus planes. La segunda es que conozco a gente que es muy definitiva sobre lo que están haciendo y lo que no hacen y yo tengo sentido, en nuestros días que el entretenimiento no es sólo estar frente a la cámara y ponerse una vestimenta con el tipo que ya conocemos. Yo llevé a mi hijo, que cumplía 7 años de edad a Disneylandia. El me llevó directamente a Space Mountain y pensé que él iba a vomitar pero estuvo encantado. Vimos que cerca se estaba construyendo un parque para competir con Disneylandia y que se llamará Marvel, pero a esos dos grandes parques se les unirá otro más grande, que será conocido por Star Wars.

Habiendo interpretado Tony Stark todos estos años, ¿hay algo de su personalidad o de su caracter que influyera en usted en el presente?

-Creo que no es una buena comparación. Siento que él es maduro, que se transforma y que era menos necesitado de ser el centro de la atención que sus amigos. Es difícil lograr que los Avengers tengan afinidad, se quieran entre ellos. Cuando Tony mostró en la primera película que estaba dispuesto a aceptar el ingreso de alguien al equipo mostró evolución porque era algo que antes no hubiera hecho. Pero no es fácil compararlo con la vida real.

¿Le contó a su hijo de su vida?

-¿Mi propio chico?. ¿Quién esta interesado en la vida de su padre? (risas). Dentro de cuarenta años podrá mirar mi vida en alguna nube en un fichero tridimensional o algo por el estilo. Pero lo que le interesa ahora mismo, es su pensamiento sobre la vida. sus legos, sus juegos, burlándose de su hermana, intentando otro tuit cuando nadie esta mirando (risas), ese tipo de cosas.

Mencionando a su hijo, quisiera saber si el tiene una figura de Lego o una figura de usted en acción. ¿Tiene una figura favorita de acción?

-Sí, tiene, pero fue cambiando. Finalmente encontró Iron Man, pero creo que dejará todos los anteriores si puede quedarse con los Guardians.

Piensa que usted es el Iron Man cuando juega?

-No lo suficiente para mi gusto, no (risas).

¿Tiene usted algún período favorito de Hollywood en el tiempo de su extensa carrera?

-Sólo estoy interesado en las películas que filmé (risas) eso es parte del desafío que hay aquí en Hollywood. Voy a comenzar a mirar los films de otros actores (risas) dentro de unos pocos años.