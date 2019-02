Ernestina Pais habló sobre su sobrino: "Hace cinco años que no lo veo"

Por ese motivo, la conductora intentó aclarar la situación y se desligó por completo del calvario que atraviesa su hermana tras la imputación por tres robos que recibió su hijo. "Debido a las reiteradas confusiones, aclaro: no soy Federica", publicó.

Embed - tweet Ernestina Corrección, es hijo del jefe de campaña de Lousteau que cumplió funciones durante este gobierno en la embajada junto a él. Cumplir funciones en la embajada lo convierte en funcionario.... https://t.co/WOYPZMvUKK — Ernestina Pais (@ernepais) 21 de febrero de 2019

Luego se dispuso a aclarar algunas cuestiones: "Yo la amo (a Federica), pero no voy a permitir que me deseen la muerte pensando que soy otra persona". Y agregó: "No lo crío y no lo veo hace cinco años (…). No me defiendo. Es la pura verdad. Yo me sorprendí tanto como ustedes. Una pena. No digo esto con alegría".

Por otra parte, la protagonista de El Show de la Menopausia informó acerca de la causa: "Laje es hijo del jefe de campaña de Lousteau que cumplió funciones durante este gobierno en la embajada junto a él. Está probado que él es el autor de los tres hechos". Y destacó: "Mi sobrino ya fue desvinculado de dos, donde ni siquiera estuvo presente. Estamos esperando el resultado de la tercera y última denuncia".

Finalmente, concluyó con un mensaje dedicado a quienes desconfiaban de sus palabras por el parentesco con el imputado: "Informo para que se digan las cosas como son. Ya aclaré que no lo veo hace cinco años, pero eso no quiere decir que permita que se diga cualquier cosa. Si es autor de lo que sea, que pague por eso, como dijo Fede".

