Federica, visiblemente traumada y angustiada por lo ocurrido, había expresado: “Pido que se diga la verdad, pido piedad. Que no se titule en pantalla ‘motochorros’ y se ilustre con gente robando, cuando en realidad hay otro relato”. Sin embargo, recibió varios ataques de gente de los medios hacia ella por la defensa y también hacia su hijo.

El ex de Federica Pais y padre de Dante también estuvo detenido por un hecho delictivo

Cinthia Fernández dijo en Los Angeles de la Mañana (El Trece) que no siente compasión por Federica y reflexionó: “Podés criar a tu hijo de lo mejor, con todos los valores, y te sale torcido igual. Lo que tenés que decir en este caso es ‘perdón’ y callarte la boca, porque ahí sí estaríamos diciendo ‘pobre mina’”.

Yanina Latorre fue la más enojada con las palabras de Federica y opinó: “Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos y sabemos que a veces se mandan macanas”. Luego dijo: “Si hubiera sido el hijo de otra periodista famosa, ¿Federica no lo aborda el tema en su programa? No hablemos de saña periodística. No puede hablar de macana. Habla con una liviandad que me asusta”.

Por su parte, Natacha Jaitt escribió a través de Twitter: “Federica Pais: ‘No quiero que llamen motochorro a mi hijo’. Ok lo llamaremos: ‘Hijo de pu... chorro de mier... a punta de pistola asesino en moto fisura del ort...”. Y más tarde agregó: ‘Vamos a ver si te meten un arma en el pecho qué carajo haces. Si tu hijo se convierte en una lacra, ocupate al toque mejor. Fin”.

Federica Pais: "No quiero que llamen motochorro a mi hijo"

, ok lo llamaremos: “HIJO DE PUTA CHORRO DE MIERDA A PUNTA DE PISTOLA ASESINO EN MOTO FISURA DEL ORTO “ . — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 19 de febrero de 2019

En tanto, Connie Ansaldi compartió en las últimas horas en su cuenta de Twitter varias fotos de Dante a sus 13 años posando con armas de juguete. al lado de esas imágenes expresó: “Nuestros hijos nos dejan señales. Las armas de juguete no son un juguete: Dante a los 13. Lo que se naturaliza como juego, crece como riego. No en todas las casas está bien visto jugar con armas. Eso quiere decir que si jugás con ellas serás ladrón. Pero si lo sos y seguís el historial de la persona, vas a ver ahí las señales”.

Nuestros hijos nos dejan señales. Las armas de juguete NO SON un jueguete: Dante a los 13. Lo que se naturaliza como juego, crece como riego pic.twitter.com/36Ig7j4RL8 — (@connieansaldi) 19 de febrero de 2019

Estas fotos son de un FB publico. Antes q yo las subieron todos los programas. El pibe es mayor de edad . Su foto de perfil es con una pipa. Salió a delinquir con esas armas de juguete (o similares) Algunos justificando el delito son más graciosos q yo con calzas. https://t.co/CBq58B0UtW — (@connieansaldi) 20 de febrero de 2019

Pero el más “impiadosos” de los críticos de Pais, fue Eduardo Feinmann, el conductor del noticiero vespertino de A24, que hace algunas semanas se enfrentaba con una de sus compañeras de canal, Agustina Kampfer, a la que acusaba de “chorra” y le deseaba que termine “tras las rejas”,

"Vamos a hablar del riesgo país, pero no del económico, sino de la familia Pais... La verdad que nos sorprendimos cuando conocimos la información de que uno de los hijos de Federica Pais era un motochorro. Y lo vimos perfectamente bien en las imágenes, junto con su cómplice: un tal Laje de apellido. Estamos hablando de 'nenes bien', de eso se trata. No son nenes pobres de la villa que eligieron el camino del delito", dijo el abogado.

“Si yo le cuento que su padre también estuvo detenido por robo, ¿usted me cree? Si yo le cuento que el papá de Dante Casermeiro Pais, Damián, estuvo preso por robo… Le traigo la prueba. De un padre chorro, a veces sale un pibe chorro y un motochorro", agregó.

Pero Feinmann no sólo fue lapidario con Casermeiro padre, sino que también se ocupó de su colega, que en la actualidad conduce un ciclo radial por AM750. "Entiendo la vergüenza que pueda tener una madre... ¿pero tratar de justificar lo injustificable? A la víctima no le importa, cuando le ponen un arma en el pecho, no sabe si es de verdad o una réplica", agregó.

"La señora usó la palabra 'piedad'. Busqué en el diccionario la palabra piedad y el significado es 'sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece'. El que sufre o padece es la víctima, no es Dante que es el victimario. No funciona así la vida. Piedad se pide por las víctimas, no por los motochorros", concluyó.