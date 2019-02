A través de una comunicación telefónica, Pais habló con sus compañeros del ciclo matutino “Te quiero”, Valmiro Mainetti y Pancho Muñoz, a quienes les pidió: “Les pido que me tengan paciencia, es muy difícil todo lo que está pasando”.

“Pero (a su vez) es muy difícil por todo lo que pasó después de un hecho absolutamente confuso, que difiere mucho de lo que ha aparecido en los medios. No en todos, pero sí en la mayoría, donde utilizaron mi nombre y las imágenes de mi hijo”, agregó la ex PNP.

“Yo ayer veía lo que decía y pensaba ´tiene que haber pasado algo que yo no sé´; y como respeto mucho la verdad y la honestidad, me quedé callada hasta saber qué había pasado realmente. Y todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos, y todos sabemos que a veces se mandan macanas; y sabemos que nos da vergüenza y pedimos perdón “en nombre de”. Era lo que iba a hacer porque era lo que correspondía y yo soy una mujer de bien, que a mis hijos les inculqué valores” continuó.

“A mí me joden todos porque voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Yo estoy mucho en casa y tengo que ocuparme mucho de algunas cosas. Cuando me entero finalmente de las declaraciones y de lo que finalmente pasó, no tenía nada que ver con la barbaridad que armaron (casi) todos los medios. Quiero agradecer a todos los que intentaron entender lo que estaba pasando, pero hubo una saña y una carnicería que ahora me dejan entender el odio. Y yo no termino de entenderlo porque no creo en el odio”, explicó, sin ahondar demasiado en detalles.

“No quiero referirme a la causa para no entorpecerla para ninguno de los dos lados pero las cosas son absolutamente diferentes a lo que se están diciendo, entonces pido simplemente prudencia. Además, hay en el medio una persona con aparentes desórdenes psiquiátricos, entonces tenemos “la tormenta perfecta” armada para que se hagan una panzada”, agregó, sin especificar si se trataba de su hijo.

“Pido disculpas si mi hijo faltó el respeto. Yo vi imágenes de él, donde no tomaba conciencia de lo que estaba pasando ´afuera´ porque es cierto que su relato es otro, y creo que no termina de entender la gravedad de lo que acaba de suceder”, especificó poco después.

“Ya verá la justicia qué sucede con un pibe que no tiene antecedentes y al que habían cagado a piñas cuatro días atrás y entonces decidió, bajo mi absoluto desacuerdo, tener en la mochila una pistola con balines porque decía que teniendo eso ´iba a asustar´. Y quienes me conocen, saben que intenté por todas las maneras de que no lo hiciera”, dijo, y agregó que su hijo se encontraba preparando las materias que debía rendir para completar sus estudios secundario.

Según contó Andrea Taboada, de Los Ángeles de la Mañana, el otro tripulante de la moto, Octavio Laje tenía prohibido llevar a su casa a Dante Casermeiro, ya que su familia lo consideraba una pésima influencia para él.