Ernestina Pais: "Pettinato quería tener poder a través del acoso o del maltrato"

Durante su participación en Podemos Hablar, de Telefé, Pais recordó: "Firmé un contrato de tres años con la productora Eyeworks seis meses antes (de comenzar el programa), cuando yo estaba en Mañanas Informales. Por respeto a mis compañeros guardé el secreto pero empezó a circular un off the record: Pettinato se enteró y me empezó a llamar diariamente para ver si efectivamente yo era la conductora porque él se estaba postulando".

La información sobre el próximo proyecto salió al aire y a partir de allí comenzó una tensión con el saxofonista de la banda Sumo: "La cuestión es que cuando sale al aire que yo iba a conducir CQC él salió a decir que yo era la segunda opción porque a él lo habían llamado y había dicho que no. A partir de ese momento dijo millones de veces que yo había hundido CQC, que le había hecho daño… Un tipo que me maltrató continuamente".

Aunque previamente había vivido situaciones similares en otro programa, La Biblia y el Calefón: "Le frené el carro porque él tenía un estilo que… Ni siquiera hace falta que yo lo explique, ya lo contaron millones de mujeres. Y es algo que se repetía, no es que estoy diciendo algo que no le pasó a ninguna otra".

"Una vez que le ponías el freno él como que reculaba", aseguró para posteriormente resaltar: "Tal vez había mujeres que no tenían tal vez las mismas armas que otras para ponerle un freno".

"Porque no era solo el acoso, como dijeron bien muchísimas mujeres: no es que él quería tener algo con vos, él quería demostrar poder. Lo demostraba a través del acoso en algunos casos y del maltrato en otros. Pero esto que yo digo lo dijeron muchas mujeres y nadie las escuchó", concluyó.