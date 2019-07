La Bomba Tucumana recordó la infancia con un padre golpeador

"Siempre he hablado cosas feas de él. Murió cuando tenía 10 años, era golpeador con mi madre y con nosotros, sus hijos. Tengo recuerdos espantosos, muy tristes. Por eso mi madre ocupa un lugar especial en mi vida", comenzó la cantante de cumbia visiblemente acongojada por el recuerdo.

Además de golpes y cintazos, afirmó que la dejaban sola durante varias horas sobre un campo: "A mí me arrodillaban en el maíz por horas, teniendo apenas dos o tres años de vida".

La violencia ejercida por el fallecido padre generó el alejamiento de la mamá de la artista: "Yo pensaba que nos había abandonado, pero no: se había escapado de él para seguir siendo una persona, sabía que si no lo hacía algún día iba a morir".

Sin embargo, al tiempo decidió volver a buscar a sus hijos para poder salvarlos del hombre, que trabajaba como policía y falleció en tiempos de dictadura militar en Argentina "Siempre digo que mi mamá 'nos robó': por todo el miedo que le tenía a mi papá, un día ella vino mientras él trabajaba, era policía, y nos 'desmugró', nos bañó, nos calzó".

A pesar de todo el dolor y el trauma que le ocasionó, la tucumana afirmó: "Me gustaría tomar un café con él y decirle: 'Me hubiese encantado abrazarte, que mi hijo tenga un abuelo, que me veas triunfar'. Eso es lo que me queda pendiente".