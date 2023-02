Escandalosa separación de Federico Bal y Sofía Aldrey

Embed

Después de tres años de relación -con algunos impasse en el medio- y de haber acompañado a Fede Bal en momentos muy difíciles de su vida, como el tratamiento contra el cáncer de colon en 2020 y su accidente aéreo en Brasil en 2022, Sofía Aldrey decidió dar por terminada la relación de pareja, y una vez más, el hijo de Carmen Barbieri culminó su romance en medio de escándalos, infidelidades y mensajes calientes que lo vinculan con varias mujeres, algunas de ellas casadas.

"Hoy Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas. Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas cuando se iban las mujeres de su casa", le confirmó Yanina Latorre ante la consulta de Ángel de Brito. "Sofia se dio cuenta de sus infidelidades por su lavarropas", sentenció.

"El se ve que venía como muy entretenido con varias, no fue solo con una, actrices, bailarinas, varias en un día", detalló la panelista que precisó que "una vez, estando con su ahora ex novia, Fede aseguró 'no me dan los memes para contar la gente que me voy a garchar esta noche'".

Ante la consulta de nombres Yanina contó la historia de Anahí, una brasileña casada y con una hija, a la cual había prometido "tatuarse su nombre en el pene" y también mencionó a la actriz argentina radicada en Miami, Claudia Albertario.

Sobre la actual situación de la expareja, Yanina explicó en "LAM": "Ella ya se fue y le vació la casa, lo que tenía que era de ella se lo llevó y cuándo él entre a su cuarto gamer se va a encontrar con destrozos", y detalló que "ella hizo la mudanza todo el día mientras él volvía de Carlos Paz. Ellos tuvieron una charla, él le dijo que era así, que lo llevaba en la sangre y que las mujeres con las que estuvo no significaban nada".

En la últimas horas Fede Bal fue vinculado con Camila Homs luego de compartir un evento en Córdoba, pero la panelista se encargó de desmentirlo: "Le tiró los perros a Cami Homs, se la quiso levantar pero ella no agarró", explicó.