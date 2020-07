Esmeralda Mitre: primer hisopado le dio negativo y espera el resultado del segundo

De acuerdo a los síntomas que tenía, se pensó en coronavirus.

Y este mediodía Esmeralda Mitre recibió los resultados del primer hisopado por coronavirus: negativo.

Ahora continúa internada a la espera del segundo test.

"Estoy internada en el Otamendi, me internaron anoche porque hace tres días que tengo fiebre y mucho dolor en el cuerpo, más dolor de garganta. Anoche ya no daba más, llamé a mi prepaga y me llevaron al Otamendi, donde me hicieron el hisopado", contó ayer Esmeralda. “Me buscaron en casa, tenía fiebre hace tres días que subía y bajaba, dolor de garganta, llamé y me llamaron automáticamente y cuando llegué me hicieron el hisopado y tomografía de pulmones. Si sale positivo no será cómo será los próximos pasos y si sale negativo tengo que esperar 48 hs más para que me hagan otro más".